Ratón retrasa vuelo entre Londres y San Francisco

Un pequeño ratón fue la causa del gran retraso que sufrieron cientos de pasajeros de un vuelo de British Airways entre Londres y San Francisco, que finalmente aterrizaron en el aeropuerto californiano este miércoles en la noche, algo más tarde de lo previsto.

Los pasajeros ya estaban listos en sus asientos preparados para partir, cuando la tripulación avisó de que alguien había visto un ratón por lo que no podrían despegar.

Desde la cabina, la tripulación bromeó con que el roedor no podía entrar en el espacio aéreo sin pasaporte, informó The Associated Press. Este imprevisto obligó a los pasajeros a cambiar de avión, lo que causó una demora de cuatro horas, quizá una espera no tan larga, aunque por un motivo bastante insólito.

Pese a la incomodidad del retraso, algunos pasajeros se lo tomaron con humor, como Mark Watt, quien confirmó el retraso en su cuenta de Twitter y se preguntó si el problema sería que el pequeño polizonte no había podido obtener la visa para entrar a Estados Unidos.