Juez observa retractación que realizó Vacaflor a Evo

"No es suficiente decir me retracto. ¿De qué se retracta?", aseveró el juez Tercero de Sentencia, René Delgado, sobre las palabras que vertió anoche el periodista Humberto Vacaflor, al reconocer su "error" frente a los dichos contra el presidente Evo Morales.



El administrador de justicia explicó que "tenemos que referirnos a los hechos, esperamos una respuesta. Tiene que ser puntual, eso es lo que se le ha dicho". Esta mañana el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que aún no se analizó la satisfacción pública.



Conoce más: Vice dice que periodistas "prostituyeron la libertad"



"Me retracto, me recontrarretracto; qué puedo hacer si el sistema es tan poderoso. El juez (René Delgado) dio un plazo de cinco días, pero creo que es obvio que tengo que retractarme, el sistema es muy fuerte, así que lo estoy haciendo", aseveró ayer el periodista en el programa "Encontrados".



Dentro del mismo espacio televisivo, Vacaflor señaló: "no pues, (no soy amigo de Morales) desde que me enteré de que él ordenó el asesinato de los esposos Andrade, yo jamás le hubiera dado la mano", relacionando al mandatario con los hechos en el Chapare el año 2.000.



Lea también: Juez otorga cinco días a Vacaflor para retractarse



Delgado agregó que "sí el señor Vacaflor tiene toda la intención de retractarse tiene que hacerlo, de manera clara y puntual", por lo que ese juzgado paceño aún espera que sea específico en su admisión de la equivocación que tuvo.