Comisión visita base y dice que no hay misiles

NI tanques ni misiles. Una comisión de autoridades chilenas visitó el jueves la base militar Base Militar Patrulla Cariqima para verificar cuáles son las condiciones en las que opera esta unidad, que fue denunciada por el presidente Evo Morales como un hecho de "agresión" a Bolivia.



Paula Vodanovic, subsecretaria para las Fuerzas Armadas de Chile, en declaraciones a CNN, afirmó desde Cariquima que se comprobó ante los ojos de la prensa que no existe material bélico en esta base.



"Se ha podido observar que acá (en la base) operan 12 personas, que cuentan con instalaciones bastante pequeñas y modestas. No hay misiles, no hay ningún tipo de armamento pesado y cumplen funciones en coordinación con Carabineros", afirmó Vodanovic.



Por su parte, el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile, Jorge Tarud (PPD), lamentó la denuncia del presidente Evo Morales y pidió que también abra las puertas del puesto militar boliviano que está a 1,5 kilómetros de la frontera.



"Evo Morales falta a la verdad. Llegó a decir que aquí había misiles, cuando esto es un puesto con doce uniformados. Bolivia instala una base a un kilómetro y medio de la frontera sin notificarnos. Eso sí es un acto agresivo", señaló.



El Gobierno de Bolivia ya elevó la queja formal ante la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) por la colocación de esta base militar, y aseguran que el puesto militar cuestionado por Chile, solo tiene funciones de vigilancia fronteriza.



EL DEBER viajó en días previos a la llegada de las autoridades chilenas a la base de Cariquima, pero solo pudo tomar imágenes de exteriores, ya que el ingreso fue prohibido. Se pudo comprobar la existencia de una pista de aterrizaje además de modernos vehículos equipados con tecnología satelital.