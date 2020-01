Identifican a atacantes de Londres y hay alerta máxima por atentados

Alerta máxima en el Reino Unido por temor a nuevos atentados terroristas. Mientras tanto, la Policía identificó a Khuram Shazad Butt, británico nacido en Pakistán, y a Rachid Redouane, que afirmaba ser marroquí y libio, como dos de los tres autores del atentado de Londres reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico (EI).

Además, empezaron a trascender las identidades de los muertos, a cuatro días de unas elecciones generales que se han crispado por el atentado y que llevaron al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha pedir la dimisión de la primera ministra conservadora Theresa May, por los recortes presupuestarios en la policía, en particular cuando fue ministra del Interior.



La Policía difundió las fotos de Butt, que tenía 27 años, y de Redouane, que tenía 30 y usaba también el nombre de Rachid Elkhdar. Ambos vivían en el barrio de Barking, en el este de Londres.

“Siguen las pesquisas para confirmar la identidad de su cómplice", explicó la policía en un comunicado, pidiendo colaboración ciudadana para reconstruir los últimos pasos de los autores del atentado.

El comandante de la unidad antiterrorista de la policía británica, Mark Rowley, dijo que solo tenían fichado a Butt, pero que nunca lo relacionaron con “planificación de un atentado", como el que cometió en Londres y que provocó siete muertos, más los tres autores, y decenas de heridos.

Protagonista de documental

Según medios británicos, Butt fue uno de los protagonistas del documental de la televisión Channel 4 “The Jihadis Next Door", “los yihadistas de la puerta de al lado", sobre un grupo de fundamentalistas musulmanes de Londres.



Según la BBC, este britanico-paquistaní había trabajado en el departamento de atención al cliente de la cadena de comida rápida KFC y en TFL, la empresa de transportes públicos de la capital, y era conocido por su radicalismo. La policía explicó que detuvo a 12 personas desde el atentado, de las que dos quedaron en libertad. Así, siguen en custodia policial seis mujeres y cuatro hombres.

Los vecinos de uno de los sospechosos lo describieron a la AFP como un tipo que antes era amigable, familiar y aficionado al gimnasio, apodado “Abz".



“Solía ser amigable, pero de repente cambió de actitud, no actuaba con normalidad. No es que fuera agresivo, pero solía hablar con la gente", explicó a la AFP un vecino, Salahudeen profesor de autoescuela, de 40 años.