'The interview', estrenada en 200 cines de EEUU

Más de 200 cines se sumaron este miércoles a la iniciativa de varias salas independientes de estrenar el polémico filme The Interview (La entrevista), cuyo estreno se canceló tras un ciberataque contra Sony Pictures y amenazas contra las salas que la proyectaran, según confirmó la compañía.



Varios cines independientes de Estados Unidos como El Plaza Theater de Atlanta y The Alamo Drafthouse en Dallas fueron los primeros en anunciar este martes que estaban dispuestos a proyectar el filme el día de Navidad, como estaba previsto.



Sony autorizó a esos cines el lanzamiento de The Interview, a los que horas más tarde se sumaron salas de todo el país incluida The Bijou, en Traverse City, (Michigan), del cineasta Michael Moore, que envió un mensaje a través de Twitter condenando la censura y dando las gracias a la compañía.



The Interview, es una comedia de Seth Rogen y James Franco que relata un complot ficticio de EEUU para asesinar al dictador norcoreano, Kim Jong-un, que el régimen de Pyongyang tildó de "acto de guerra".



El ciberataque



El estreno fue suspendido después de que Sony sufriera un ciberataque, que el Gobierno de Estados Unidos atribuye a Corea del Norte, y el grupo de piratas informáticos amenazara con causar el pánico en las salas que la proyectaran.



"Nunca nos hemos rendido para estrenar The Interview y estamos entusiasmados porque nuestra película llegue a varios cines el Día de Navidad", afirmó el consejero delegado de Sony Pictures, Michael Lynton, en un comunicado.



En el ciberataque, cometido el pasado 24 de noviembre, los "hackers" robaron -entre otros datos- números de identificación fiscal y partes médicos de más de 3.000 empleados de la compañía.



Además, los piratas, que se hacen llamar Guardians of Peace (Guardianes de la Paz), se apropiaron de cinco nuevas películas de Sony, una de las grandes firmas de la industria cinematográfica en Hollywood, que filtraron en internet antes de tiempo.



Obama felicita la decisión



El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aplaudió la decisión de Sony de autorizar la proyección del filme en cines independientes.

"Como el presidente dejó claro, somos un país que cree en la libertad de expresión y el derecho de expresión artística", indicó un portavoz de la Casa Blanca, Eric Schultz.



El presidente consideró el pasado viernes un "error" que Sony decidiera suspender el estreno, algo que molestó al Lynton, que responsabilizó a los cines de no querer proyectar la película de manera preventiva y no dejarles otra opción.