Ginecólogo propone dar testosterona a mujeres para aumentar libido

Un ginecólogo británico propuso este sábado en una conferencia que el servicio nacional de salud (NHS) del Reino Unido ofrezca a las mujeres testosterona para mejorar su libido, para lo cual convendría diseñar fármacos específicos.



En una intervención en un congreso de médicos de familia en Harrogate (norte inglés), el ginecólogo Nick Paney, del hospital público de Chelsea y Westminster, dijo que la testosterona, aunque "no es la panacea", tiene un efecto beneficioso no solo en la libido sino también en el humor y la energía.



Sin embargo, lamentó que la ausencia de productos específicos para mujeres obliga a los médicos que optan por este tratamiento a tener que recetar fármacos destinados a los varones, pero en dosis más pequeñas.



"No estamos diciendo que la administración del andrógeno masculino sea una panacea universal. No decimos que sea la Viagra femenina. Las mujeres son, después de todo, más complicadas que los hombres y no responden al botón de apagado/encendido que ofrece la Viagra", manifestó.



"Pero creo que debería poder ser parte del tratamiento" en la seguridad social, afirmó.



Según algunos estudios médicos, la pérdida de libido, llamada Trastorno de deseo sexual hipoactivo, y que es más frecuente después de la menopausia, afecta a una de cada tres mujeres en algún momento de su vida.



Se considera que contribuyen muchos factores, como pueden ser enfermedades físicas o mentales, cambios hormonales o problemas en las relaciones.



"Creo que la testosterona debería ofrecerse a todas las mujeres que pudieran beneficiarse de ella", afirmó Paney.



Actualmente no existen en el Reino Unido productos de testosterona con licencia destinados a las mujeres, después de que unos parches y unos implantes que se vendían hace años en el sector privado se retirarán del mercado.

