Gobierno dice que EEUU no puede juzgar a Bolivia

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el jueves que el Gobierno de Estados Unidos no tiene solvencia moral para juzgar la lucha antidroga en Bolivia y recordó que la única institución para tocar ese tema es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingles).



Romero hizo esa declaración en referencia al informe del Departamento de Estado del país del norte que establece, según medios de prensa, que son "insuficientes los esfuerzos de las autoridades para frenar y desmantelar a las organizaciones narcotraficantes".



"El Departamento de Estado de Estados Unidos no tienen ninguna solvencia moral para juzgar las labores de lucha contra el narcotráfico de la Policía, del Gobierno y del Estado boliviano", afirmó en entrevista con la Red Patria Nueva.



La autoridad recordó que la única instancia certificada que debe evaluar la lucha antidroga de Bolivia es la UNODC, que reconoció que el Gobierno de Bolivia cumplió con las metas de su plan de erradicación en 2011y 2014 y situó la superficie en el país sudamericano en el orden de 20.400 hectáreas, 2.600 menos que en 2013 y casi 15.000 menos que una recentísima estimación formulada por Estados Unidos a la distancia.



Con esos resultados, el Ministro de Gobierno dijo que Bolivia está certificada como un "modelo" de lucha antidroga y recordó que desde 2013 a la fecha Estados Unidos no puso ni un centavo para esa lucha enmarcada en la responsabilidad compartida.



"En los últimos años más de 1.400 millones de bolivianos se han destinado para la lucha contra el narcotráfico y el presidente Evo Morales suscribió un convenio con Francia para concretar 200 millones de dólares para implementar nueva tecnología en esta lucha", precisó.