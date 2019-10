Descartan operativo contra Carlos Valverde

El Ministerio de Gobierno aclaró que el operativo policial que se realiza la noche de este miércoles en el condominio Condado de Palma Verde, en el barrio Las Palmas en la ciudad de Santa Cruz, no es para detener al periodista Carlos Valverde, como se especuló en redes sociales.



Aproximadamente a las 22:00 vecinos de la zona reportaron un inusitado movimiento policial en la zona, lo que desató la alarma de familiares y vecinos. El periodista publicó un post en Facebook en el que reportaba que había una acción policial poco frecuente en el lugar. ,

Raro movimiento policial en la esquina de mi casa sobre radial Castilla. Detienen a todos los vehiculos. Aviso si pasa algoPosted by Carlos Valverde Bravo on miércoles, 2 de marzo de 2016

El rumor se viralizó en redes sociales y unas 300 personas llegaron hasta el lugar, entre ellas autoridades como el diputado opositor Tomás Monasterios, para impedir una presunta intención de detener al periodista que denunció el caso Gabriela Zapata.



En el lugar, la Policía se limitó a informar que se trataba de un operativo encabezado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que estaba buscando a una persona acusada de delitos referidos al negocio de las drogas.



A las 23:00, el Ministerio de Gobierno, informó a través de su cuenta oficial en Twitter en el que descartaba que exista una orden de captura contra Valverde.

,

Ugte. Ante versiones sin asidero, Ministerio de Gobierno informa que no existe ningún operativo para aprehender al ciudadano Carlos Valverde 3 de marzo de 2016 n

Poco después, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en declaraciones a la Red Uno, también descartó que se trate de una acción policial contra el periodista e informó que a la persona que se estaba buscando era al empresario José Luis Sejas, contra quien pesa una orden de aprehensión por delitos referidos al narcotráfico.



El coronel Sabino Guzmán, comandante de la Policía de Santa Cruz, llegó hasta el condominio y confirmó que se está buscando a Sejas y que el operativo policial no estaba destinado a aprehender a Valverde.



A pesar que se informó que no habían intenciones de detener al periodista, en el lugar cientos de personas permanecieron en el lugar y expresaron su apoyo a Valverde a través de cánticos.



Pasadas las 23:30, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se había comunicado con la asistente de Valverde para aclarar que no había un operativo en su contra y a pesar de ello no se hizo la aclaración. Además aseguró que esto terminó perjudicando el operativo.,