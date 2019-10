Correa afirma que se 'inventaron' su apoyo y Bolivia dice que lo dio

¿El presidente de Ecuador Rafael Correa apoyó o no la causa marítima nacional? El mandatario afirmó ayer que "por ahí se inventaron unas declaraciones mías en Bolivia que no existen, revisen", según "La Tercera", mientras que en el país el Procurador aseguró que sí existió respaldo.



La autoridad del vecino país, que arribó a territorio patrio para la Cumbre de Tiquipaya, instó a "revisar" sus declaraciones realizadas en Bolivia, tras sostener un encuentro con su par Michelle Bachelet. Durante su estadía en Cochabamba se difundió oficialmente que consideraba "justa" la demanda marítima.



Sin embargo, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, aseveró que "claro que es un respaldo, nuestra demanda es por dialogo y lo que se está negando Chile es al diálogo. El presidente Correa, el presidente de Venezuela y muchos presidentes junto a autoridades académicas e incluso en Chile se han mostrado a favor".



Explicó que "es un respaldo absolutamente indiscutibre", reiterando que está en manos de Chile buscar una solución pacífica al diferendo marítimo, tal como en la víspera lo dijo tras el encuentro con Bachelet el propio mandatario ecuatoriano.



Durante la pasada jornada Correa abogó para que Chile y Bolivia "resuelvan esas controversias de manera pacífica y de la mejor manera", en referencia a la Demanda Marítima que sigue su curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Un periodista le preguntó en Tiquipaya si consideraba justa la causa nacional y el presidente de Ecuador respondió señalando que es "justa", según difundió la agencia ABI el pasado 12 de octubre, antes sostuvo que "nuestro corazón para que se resuelva eso por lo medios pacíficos".