Vecinos de Pacajes visten de mujer al alcalde de Caquiaviri

Con pollera amarilla, sombrero y un aguayo atado en la espalda. Así los vecinos de la provincia Pacajes, de La Paz, vistieron al alcalde de Caquiaviri, Bruno Álvarez, en castigo por los supuestos malos manejos económicos, informó el diputado Rafael Quispe, UD.



“Bruno Álvarez, viéndose descubierto el martes, fue vestido de pollera, de mujer. Le dijeron que no se haga manejar por su hermana”, relató Quispe.



El opositor afirmó que el munícipe sancionado es hermano de la diputada Adela Álvarez, del MAS, que está en las lista de proyectos observados del Fondo Indígena.



Por su lado, el concejal de Caquiaviri Ángel Gutiérrez aclaró que fueron campesinos de la marka Achiri, quienes ‘sancionaron’ al alcalde porque supuestamente no destinó recursos que correspondían a su región.



Agregó que el caso del Fondo Indígena no fue la causa del castigo y reconoció que los incidentes comenzaron el lunes de la semana pasada y que el martes por la mañana los vecinos vistieron a Álvarez de mujer antes de dejarlo en libertad en horas de la tarde. Los pobladores de Achiri ordenaron, mediante un documento, que el alcalde no se inmiscuya en los temas de su hermana.



Gutiérrez lamentó la humillación que sufrió el alcalde y aseguró que las autoridades de Caquiaviri ejecutan obras en Achiri, por lo cual la protesta es injustificada. /Erbol