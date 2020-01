¡Que figurita la de Sharon Stone, a los 59 años!

Sharon Stone, una de las actrices más sexy del mundo, demostró por qué para muchas generaciones aún continúa siendo una de las más bellas mujeres de la industria del cine. A sus 59 años, la rubia lució su cuidada figura durante un paseo en barco.

La fotografía a la intérprete fue tomada durante un recorrido que dio junto a su familia en Montana, disfrutando del sol y de las vacaciones de verano. Stone, protagonista del icónico film Bajos Instintos, lleva una vida sana. Su alimentación es muy sana y cuida su cuerpo como un tesoro.

"Cuando tenía 12, mi madre me dio un tarro de crema hidratante y me dijo: 'utilízala a la mañana y a la noche, y me lo agradecerás'. Todavía se lo agradezco", reveló Stone hace un tiempo cuando hablaba sobre su belleza inalterable.