¿Dónde debería estar el aeropuerto que pide Potosí?

Una de las demandas del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) al Gobierno es la construcción de un aeropuerto internacional en ese departamento. El pedido ha sido declarado "inviable" por el presidente Evo Morales. Aún así, la dirigencia potosinista mantiene el pedido en su pliego de 26 puntos.



El debate se centra en tres opciones: construir un nuevo aeropuerto; ampliar las terminales aéreas existentes en Potosí (Uyuni y Capitán Nicolás Rojas) o ver a los aeropuertos chuquisaqueños Juana Azurduy de Padilla y Alcantarí como las principales puertas de acceso a Potosí.



Pero, ¿cuáles son las mejores opciones? Existen argumentos de diferente índole que hacen viable o inviable alguna propuesta en particular. A ello se suma la distancia y el tiempo de cada una de estas terminales para con la ciudad de Potosí.



Te presentamos las características de los 5 aeropuertos posibles para la capital potosina.



Proyecto de los cívicos del nuevo aeropuerto en Pampas de Lequesana



La propuesta de Comcipo es la construcción de un aeropuerto en el sector de pampas de Lequesana, pero la misma encontró una serie de rechazos por el Gobierno.



Comcipo declara de "prioridad nacional y departamental" la elaboración de un estudio integral para la construcción de un aeropuerto internacional en la ciudad de Potosí.



El vicepresidente Álvaro García Linera señaló que realizar un aeropuerto en el municipio de Potosí es inviable porque se debería demoler todo un cerro y mover la planta de Karachipampa, entre otras medidas estructurales. La inversión para una construcción con estas características sería de más de $us 50 millones, monto que equivaldría a tres o cuatro aeropuertos internacionales. "En el municipio de Potosí no es viable", subrayó García Linera.



A esto se suma la opinión del senador y exalcalde de Potosí, René Joaquino. Él explicó que en Pampas de Lequesana existen comunarios que están en contra del aeropuerto, porque en el sector florece la agricultura. Además, estaría muy cerca al aeropuerto Alcaltarí, aproximadamente a 60 kilómetros, por lo que no tendría razón de ser contar con dos aeropuertos tan cercanos.



Sin embargo, la propuesta implicaría una reducción de la distancia y del tiempo de viaje a Potosí. De Pampas de Lequesana a la capital de este departamento hay una distancia cercana a los 58 kilómetros y el tiempo de viaje es alrededor de una hora.



Aeropuerto Juana Azurduy, en Sucre



Ante la falta de un aeropuerto internacional en Potosí, la terminal aérea Juana Azurduy en la ciudad de Sucre, que opera desde 1975, ha sido empleada como punto de ingreso a Potosí, pero no es del agrado de los potosinos. Una de las razones es que no se encuentra en su jurisdicción y que es lejano a la capital potosina. Además, por su localización, no permite operar en días nublados o de noche.



Con el empleo de Google Maps y corroborando con algunas fuentes que hicieron este tramo, se constata que la distancia entre el aeropuerto Juana Azurduy y la ciudad de Potosí es de aproximadamente 157 kilómetros. El tiempo de viaje es de dos horas y media.



Para el presidente Evo Morales, "es mejor salir de Potosí por Sucre", e incluso, precisó, el potosino "siempre usa Sucre para volar al interior". Sus palabras fueron publicadas en entrevista con La Razón.



Aeropuerto de Alcantarí, en Chuquisaca



El aeropuerto internacional de Alcantarí se ubica en el municipio de Yamparáez, en Chuquisaca, y está a aproximadamente 30 kilómetros de la capital del país.



Aún no es operable, aunque solo faltan algunos detalles por terminar. A fines de mayo, el presidente Morales hizo la última prueba sobre su pista con el aterrizaje de seis aeronaves.



A diferencia del aeropuerto Juana Azurduy, Alcantarí está más cerca de Potosí. Son aproximadamente 124 kilómetros de distancia y el tiempo de viaje en un vehículo es de aproximadamente dos horas. Además, tendrá el rango de internacional.



El aeropuerto también es rechazado por Comcipo, bajo los mismos argumentos que la terminal Juana Azurduy. El paro de más de 22 días que se lleva adelante en Potosí, obstaculiza el ingreso de material y equipamiento para la conclusión del aeropuerto que tiene un avance del 96%, dijo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.





Aeropuerto Perla Andina, de Uyuni, Potosí



En la mesa de debate también está el uso del nuevo aeropuerto internacional "Perla Andina", de Uyuni, concluido para el rally Dakar de 2014. El Gobierno puso sus esfuerzos para que los potosinos acepten el uso de esta terminal como propia.



García Linera propuso invertir en la ampliación del aeropuerto de Uyuni para que beneficie a la población con viajes más económicos.



No obstante, a comparación con la terminal aérea Juana Azurduy, "Perla Andina" está más lejos de la ciudad de Potosí, exactamente a una distancia de 204 kilómetros. El viaje se extiende, aproximadamente, a tres horas con 12 minutos.



Aeropuerto capitán Nicolás Rojas, Potosí



En la ciudad de Potosí existe un aeropuerto local llamado capitán Nicolás Rojas, sin embargo éste no es operable por los fuertes vientos que ponen en riesgo la estabilidad de las naves. Morales apuntó a La Razón que, por ejemplo, "a partir de las 16.30 no se puede levantar vuelo" en esa terminal, debido a los vientos cruzados.



El aeropuerto sólo es operable por las mañanas y hasta hace poco, la aerolínea Aerocon volaba a esa terminal, pero dejó de hacerlo debido a la suspensión aplicada a la compañía por la Dirección General de Aeronáutica Civil.



Pese a ello, en el programa de gobierno de Juan Carlos Cejas (2015-2020), que salió electo gobernador, se encuentra la promesa de ampliar e implementar el aeropuerto capitán Rojas para que sea de categoría comercial.