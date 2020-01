Cuatro SAFI administran el 61% de los $us 1.500 millones

Santa Cruz Investments, Capital +, Marca Verde y Fortaleza son las Sociedades de Fondos de Inversión (SAFI) con mayor participación de mercado en los fondos cerrados. Juntas administran el 61% de una cartera de un poco más de $us 1.500 millones



“En total administramos más de $us 300 millones, siendo los líderes en la industria de los fondos de inversión cerrado”, destaca Gorka Salinas, gerente general de Santa Cruz Investments SAFI. Esta firma cruceña tiene una participación de mercado del 21,5%.



Cuenta con tres fondos: Renta Activa Pyme, enfocado en financiamiento de pymes; Renta Activa Emergente, enfocado en financiamiento en empresas intermedias; y Renta Activa Puente, para grandes empresas las cuales utilizan el fondo como una alternativa puente para acudir a la Bolsa Boliviana de Valores.

Hasta el 28 de febrero de este año, Capital SAFI tenía una cartera de $us 233 millones, lo que significa una participación de mercado del 15,5%. Actualmente está financiando a unas 15 empresas, con perspectivas de llegar a 20 hasta finales de la presente gestión.



“El financiamiento es adecuado a las necesidades financieras del emisor y su capacidad de generación de flujo de caja”, sostiene Bismarck Pinto, administrador de Fondos de Inversión de Capital SAFI.

El monto máximo que sus fondos pueden otorgar a las empresas está dado por el límite establecido en su reglamento interno, por el tamaño del patrimonio del emisor, su calificación de riesgo y, sobre todo, por su capacidad de pago.

Valor agregado

Alexandre Paz, jefe regional de Fondos Cerrados de Fortaleza SAFI, destaca que sus fondos ofrecen recursos distintos a la banca. “No solo brindamos financiamiento con términos atractivos y optimización de la estructura de capital, sino que aportamos a las empresas con asesoría financiera y recursos no reembolsables de asistencia técnica”, explicó.

Su oferta está dirigida a empresas de menor tamaño. El monto que financian puede ir desde los $us 50.000 hasta los $us 5 millones