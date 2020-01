Cumbre determina nuevas nacionalizaciones

La cumbre política de los trabajadores y movimientos sociales afines al gobierno de Evo Morales resolvió este sábado impulsar nuevos procesos de nacionalización en el país.



"Se ha determinado (que se realice) nuevas nacionalizaciones y estatizaciones para los bolivianos", anunció el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, según cita la estatal Abi.

El dirigente agregó que en el encuentro también se decidió estructurar una alianza de obreros, campesinos, indígenas, clases medias empobrecidas y profesionales para profundizar el proceso de cambio.



Por su parte, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Máxima Apaza, dijo a ANF que en el encuentro también se determinó hacer una evaluación del trabajo de los funcionarios públicos, que en algunos ministerios actúan de manera burocrática y no acompañan el proceso que impulsa el oficialismo.



"Hay algunos funcionarios que están trabajando mecánicamente, no hay trabajo en comunidad, hay técnicos que actúan con mucha burocracia en algunos ministerios. (Sin embargo) no se dio una metodología de cómo se hará esa evaluación", sostuvo.



En cuanto a la justicia -según la legisladora- las organizaciones sociales exigieron buscar mecanismos para luchar contra la corrupción y la retardación de los procesos. En el tema de la salud, se mencionó en el primer nivel de los hospitales de debe fortalecer un trabajo de prevención de cualquier enfermedad, porque ese mecanismo representa menos gasto para el Estado.



Asimismo "se decidió cumplir con la agenda 20-25, respaldar a nuestros líderes Evo Morales y Álvaro García Linera, rechazar la intromisión del imperialismo en algunos países de la región y convocar a un encuentro de organizaciones a nivel Latinoamérica o mundial para este año, entre los puntos más importantes", apuntó Apaza.