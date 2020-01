Calle del Cordillera, un año inundada

Los vecinos del barrio Cordillera, en la UV-160, zona de El Mechero, se cansaron de soportar un curichi que se formó hace un año cuando la Alcaldía mandó construir el pavimento de una calle, la cual fue muy excavada provocando que se retenga el agua.

A raíz del agua estancada proliferaron los mosquitos, los cuales causan enfermedades como dengue y chikunguña, pues la mayoría de los residentes han enfermado. También denunciaron que se enferman de sabayones en los pies.

Vecinos como Ricardo Villegas y Christian Olmos adelantaron que en las próximas horas saldrán a bloquear en la avenida El Mechero para lograr la atención del municipio, pues hasta ahora no dio la solución, aunque la Subalcaldía del distrito 8 ha enviado topógrafos y otros técnicos y no vienen los arreglos. “Cuando hicieron el pavimento hundieron la calle, es decir, no le dieron el declive necesario para que desagüe en cada lluvia”, dijo Villegas.