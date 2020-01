Bolivia-Nicaragua, demorado por lluvia

El partido amistoso entre Bolivia y Nicaragua no se jugará en la hora establecida (15:00) inicialmente por el mal tiempo en la ciudad de Yacuiba. Ambas selecciones no partieron desde Santa Cruz porque el aeropuerto de esa región no está operable. Llueve permanentemente desde muy temprano.

La dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) adelantó que el partido se demorará; sin embargo, no señaló el nuevo horario hasta que se tenga un informe del departamento de Meteorología sobre el clima. Pobladores de Yacuiba, indicaron que la llovizna es permanente desde hace tres días.

Muchos periodistas que llegaron para realizar la cobertura del partido esperan en el hotel París, donde se dará una conferencia de prensa para informar los detalles del compromiso y el nuevo horario. Este partido estará dirigido por el paraguayo Arnaldo Samaniego, colaborado por Roberto Cañete y Dario Gaona.