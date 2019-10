México clama por justicia un año después

Miles de ciudadanos demostraron este sábado en México y en varias ciudades del mundo que la llama de la indignación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sigue prendida y que continúan vivas las ganas de exigir justicia por esta tragedia que hoy cumple un año.



La marcha más numerosa ha tenido lugar en la capital mexicana,

donde miles de personas han marchado durante horas y bajo la lluvia,

acompañando a los padres de los jóvenes desaparecidos el 26 de

septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero (suroeste de

México).



"Una vez más le demostramos a este Gobierno que el pueblo de

México está con nosotros, que no nos ha dejado solos y que no nos va

a dejar solos, le estamos mostrando que sigue prendida la llama de

la indignación y el coraje de los padres", dijo Carmelita Cruz,

madre de Jorge Aníbal Cruz, uno de los jóvenes desaparecidos.



Salvo por pequeños conatos de violencia, con algunas pintadas y

quema de paradas de autobuses por parte de un grupo de anarquistas,

la marcha ha transcurrido con normalidad.



Tras varias horas caminando desde las inmediaciones de la

residencia oficial de Los Pinos, los padres han dado un mitin en el

Zócalo, donde han agradecido su resistencia y su apoyo a los miles

de ciudadanos que se han solidarizado con este caso en toda la

geografía terrestre.



"Gracias a ustedes hemos llegado hasta este tiempo firmes, de

pie, porque ustedes nos han sostenido. Cuando nos hemos querido

caer, nos han dado alimento, cariño, comprensión", dijo Emiliano

Navarrete, padre de otro de los jóvenes para quien ese día supuso un

"cambió del rumbo de la vida".



Navarrete recordó que "como si la naturaleza nos dijera y se

repitiera lo mismo", como hoy, aquella trágica noche de hace un año

"estaba lloviendo", mientras que las autoridades "dicen que quemaron

a nuestros jóvenes".



Y es que según la versión oficial defendida hasta ahora por la

Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), los jóvenes

fueron asesinados por un grupo de narcotraficantes e incinerados

durante horas en una hoguera en un basurero.



Después de llegar a Iguala para realizar actividades de boteo

(colecta de dinero) en varios autobuses, los jóvenes fueron atacados

por policías corruptos del municipio y entregados a los

narcotraficantes, quienes presuntamente se deshicieron de ellos del

modo mencionado.



Sin embargo, esta versión nunca ha sido creída por los padres,

cuya negación se reforzó después de que el informe de un grupo de

expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) asegurara que los jóvenes no pudieron ser

quemados en ese lugar. "Sabemos que los vamos a encontrar", aseguró hoy Navarrete.



Mario César González, padre de César Manuel González, también

intervino en el mitin y dijo que ha sido "un año de muchísimo dolor"

desde que a las 17,35 de la tarde de hace un año escuchó por última

vez la voz de su hijo por teléfono.



También ha sido un año "de mucho aprendizaje", aseguró, ya que

"caminar en búsqueda de mi hijo me ha abierto los ojos" y "me está

enseñando cómo está verdaderamente nuestro país, cómo lo está

desgraciando el Estado, cómo desaparece a la gente, cómo es capaz de masacrar a la gente, de reprimirla".



"Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Si él (el presidente Enrique Peña Nieto) apostó al cansancio y al olvido, está perdiendo porque los 43 padres de familia vamos a seguir luchando",

insistió González, quien apostó también por no olvidar "a los miles

de desaparecidos" que hay en el país.



Quienes no participaron en la marcha por este caso que conmocionó

al mundo fueron las autoridades mexicanas, aunque el presidente Peña

Nieto se refirió a este aniversario a través de la red social

twitter. "A un año de distancia de los trágicos hechos en Iguala, reitero

el compromiso del Gobierno con la verdad y la justicia", apuntó el

presidente, quien hace dos días se reunió con los familiares, aunque

no se comprometió a cumplir sus peticiones.



"Con estricto apego a Derecho, seguiremos avanzando en las

investigaciones y en asegurar que los culpables respondan ante la

Ley", agregó el mandatario en otro mensaje tras el que escribió que

"sociedad y Gobierno debemos trabajar unidos en la consolidación de

un país que defienda y tutele los Derechos Humanos con eficacia".



Sí se sumaron a las marchas miles de ciudadanos más en varias

ciudades de México. En Chilpancingo, capital de Guerrero, la marcha

transcurrió sin incidentes, pese a que era uno de los puntos más

calientes por el riesgo de incidentes.



También se solidarizaron ciudadanos en urbes del extranjero como

Madrid (España), La Paz (Bolivia) o París (Francia), donde fue

colocada junto a catedral de Notre Dame una escultura con el 43, el

número de la barbarie que será difícil de olvidar.