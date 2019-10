Cinco alimentos contra los resfriados

Bajó la temperatura y contraer gripe es casi una tradición de invierno, que se puede evitar. Basta con cuidar la alimentación para incrementar nuestras defensas y hacernos más fuertes para resistir a cualquier ataque vírico.



Lo importante es llenar la despensa de alimentos preventivos y así dejar de ir a la farmacia en busca de medicamentos. La lista de alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta semanal si queremos terminar el invierno de forma saludable puede ser larga, pero aquí citamos los cinco más indispensables y que están a disposición en nuestros mercados y en esta época del año.



Granada. Puede darnos pereza tener que pelarla, pero vale la pena, ya que es rica en vitamina C, cubre las necesidades diarias de ácido fólico y es tres veces más antioxidante que el té verde. También es recomendable cuando estamos enfermos, ya que goza de efectos curativos en caso de fiebre u otros males como dolores de garganta o infección de oído.



Kiwi. Si tuviésemos que elegir entre tomar un zumo de naranja recién exprimido por la mañana o kiwi,se recomienda la segunda opción.Este pequeño fruto aporta más del doble de vitamina C que la naranja y también es antioxidante, lo que significa que estimula el sistema inmunitario para prevenir posibles infecciones como resfriados y gripes.



Naranja. Todos hemos recurrido alguna vez al zumo de naranja para frenar el avance del resfriado y hemos salido victoriosos. Esta fruta es muy rica en vitamina C, Combinada con limón y miel es un remedio natural infalible contra la tos y el dolor de garganta.



Frutos secos. Por su aporte calórico sirven para mantener la temperatura corporal. Se recomienda consumir alrededor de 60 gramos diarios de frutos secos como nueces, avellanas, almendras y pistachos.



Miel.No sólo tiene un poder curativo (calma la tos), sino que es también preventiva, ya que ayuda a incrementar las defensas. Se puede incluir una cucharada cada mañana en la leche para empezar el día con más energía y evitar catarros y gripes indeseados.