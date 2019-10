García dice que 'mostrar una wawa falsa' es delito

El vicepresidente Álvaro García Linera comentó sobre el escándalo que continúa por la existencia o no del hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, en medio de una acusación por presunto tráfico de influencias. La autoridad respalda que es un delito mostrar a un menor "falso".



"Mostrar una falsa wawa es delito. Es como si yo mostrara a una niña y dijera que apellida García Linera. Eso hicieron y dijeron que era el hijo de Evo. ¿Cuál era el objetivo? Dañarnos, que perdiéramos en el referendo y algunos medios también estaban en eso", dijo la autoridad.



En medio de un discurso, por la entrega de vivienas en el municipio de Toco en el departamento de Cochabamba, la autoridad sostuvo que "Chile está feliz de lo que perdimos, los gringos están felices, los patrones están felices, pero el pueblo no, los que han votado por el sí, no están felices y lo que votaron por el no se arrepiente",



Ratificó que "poco a poco la verdad sale, frente a eso la conciencia, la unidad y siempre estar junto a nuestras organizaciones" y se preguntó: "Qué nuevas mentiras, que nuevas barbaridades se inventarán para afectarnos, pero les decimos que ni Evo ni Álvaro nos vamos a arrodillar ante los vende patrias, ante los patrones, ante los gringos".



Concluyó señalando que "si nos quieren insultar, denigrar o cambiar, nosotros no nos vamos dejar, hasta que nos maten. Nos tienen que matar para que nos acallen, les vamos a seguir dando "guasca" para que nunca más se vuelvan a burlar de los pobres".



Las afirmaciones de García Linera surgen en medio del proceso judicial que se inició contra la "tía" y los abogados de Gabriela Zapata, a quienes se vincula con la presentación de un niño como si fuera el hijo de Evo Morales.