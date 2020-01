Lagos quiere repostular a la presidencia de Chile

El ex presidente Ricardo Lagos publicó hoy una declaración pública en la que anunció su disposición a repostular a La Moneda para enfrentar los "profundos cambios" que se han experimentado en el mundo y en el país.



A través de su página web, Lagos manifestó que "si chilenas y chilenos consideran que nosotros podemos llevar adelante una propuesta de avance y progreso y que entregue a las nuevas generaciones un Chile fortalecido, yo no me restaré a ese desafío".



Sin embargo, agregó que "para emprender ese camino es necesario que se reúnan con decisión muchas voluntades", según publicó La Tercera de Chile.



Así, añadió que "será un camino difícil, pero con un objetivo noble: que las reformas que el país debate y requiere alcancen sostenibilidad en el tiempo, cuenten con los recursos adecuados y la gente las haga suyas. Si en este camino se hace necesario asumir responsabilidades mayores, las enfrentaré como siempre lo he hecho".



"En mi vida he perdido y ganado elecciones. En democracia no es un descrédito ganar o perder. Lo que sí importa es luchar con convicción. Ahora se requiere perseverancia y diálogo fructífero, apertura y solidez en las decisiones, pues un mayor bienestar social para todos requerirá una fortaleza económica en la cual apoyarse y a la que debe concurrir el esfuerzo de todos los chilenos".



El ex presidente ya había señalado en julio pasado que se encontraba pensando la opción presidencial, pero aclaró que el clima de desconfianza que vive el país lo frenaba en su decisión.