Keith Richards y Robert Plant, juntos en campaña para recaudar fondos

Keith Richards, Robert Plant, Ringo Starr, Elvis Costello y Peter Gabriel son algunos de los más de 175 artistas que dieron su apoyo a We are not afraid (No tenemos miedo), la campaña que tiene como objetivo juntar fondos para la crisis de los refugiados y las víctimas de la violencia política y religiosa en todo el mundo.



Yoko Ono, Iggy Pop, Brian Wilson, Debbie Harry, Jeff Tweedy, Chuck D, Buddy Guy, My Morning Jacket y Nile Rodgers son otras de las figuras que se sumaron a la iniciativa, que gira alrededor del tema We are not afraid del cantante nigeriano Majek Fashek.



El 29 de septiembre se estrenará un video de la canción, dirigido por Kevin Godley, realizado con imágenes de todas las estrellas involucradas. Lo que genere este proyecto se destinará a las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch e International Rescue Comitee.



Además de estrellas musicales, hay otras áreas de la cultura como la actriz Susan Sarandon y el artista urbano Shepard Fairey, más conocido como OBEY