El Papa pide a Evo datos sobre demanda marítima

El presidente Evo Morales fue consultado en una entrevista con la red de medios gubernamentales sobre si el papa Francisco podría mediar en el diferendo boliviano-chileno, tras las exitosas gestiones del Vaticano para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.



"No estoy seguro del Papa, aunque me pidió documentación, yo pasé documentación, el libro que hicimos", dijo Morales en referencia al denominado "Libro Azul", que contiene los justificativos históricos y políticos de Bolivia en su reclamo a Chile por una salida soberana al mar.



El texto también contiene los antecedentes de la demanda interpuesta en 2013 por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ante la cual acudió para exigir a Santiago negociar una salida al mar para esta mediterránea nación sudamericana.



Morales no quiso abundar en las razones de la solicitud papal de información sobre el diferendo y dijo que "no quiero comentar en detalle sobre esos temas".



El mandatario boliviano confirmó el mes pasado que el papa llegará a Bolivia en 2015, aunque no hay fecha precisa para su visita. Morales expresó sus deseos de que la presencia del papa sirva para acompañar a Bolivia a impulsar su agenda internacional.



El presidente destacó que la campaña boliviana para difundir ante foros internacionales, organismos y gobiernos las razones de su demanda ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia) contra Chile fue positiva, pues demostró que hay naciones que apoyan la causa del país.



Bolivia reclama a Chile recuperar algo de su litoral marítimo, que perdió en una guerra a fines del siglo XIX, cuando cedió por la fuerza 400 km de costa y 120.000 km2 de territorio.



Chile asegura que no tiene asuntos pendientes con Bolivia, pues un tratado de paz en 1904 definió los límites fronterizos.

Bolivia y Chile carecen de relaciones diplomáticas desde 1978.