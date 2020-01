Enfermeras exigen pago de horas extras en la CPS

"Queremos solución..queremos solución". Así exigían hace instantes las enfermeras de la Caja Petrolera de Salud (CPS) el pago de horas extras y del monto correspondiente al bono de antigüedad.



El sector ha iniciado una vigilia en las puertas de ingreso al hospital central y no descarta otras medidas de presión.



En representación de las enfermeras afectadas, Vilma Hurtado indicó que hace dos meses perciben salarios sin el monto correspondiente a las horas extras ni el bono de antigüedad y, por lo tanto, exigen solución al director del hospital, Alfredo Graña, y a la administración de la entidad aseguradora.



Hurtado aclaró que es trabajadora de base y no pertenece a ninguno de los dos sindicatos que hay en la institución. La medida no ha afectado la atención a los asegurados.

?