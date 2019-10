Huawei demanda por patentes a Samsung

Huawei presentó demandas por violación de patentes contra Samsung en Estados Unidos y China, incluyendo en la Corte de Distrito del Note de California (District Court for the Northern District of California) y en la Corte Intermediaria del Pueblo de China (Shenzhen Intermediate People"s Court).



En estas demandas, Huawei busca compensación por las violaciones de Samsung a la propiedad intelectual de Huawei, incluyendo valiosas patentes relacionadas con tecnología de comunicación celular y software, usadas por los teléfonos móviles de Samsung.



Como uno de los principales propietarios de patentes esenciales estándar relacionadas con redes celulares, Huawei está comprometido a otorgar licencias para estas patentes en términos justos, razonables y en términos no discriminatorios pero también cree que tiene derecho a una compensación razonable de las compañías que usan su tecnología sin dichas licencias.



Ding Jianxing, presidente del Departamento de Derechos de Propiedad Intelectual, destacó, “Huawei cree que los jugadores de la industria deben trabajar juntos para impulsar a la industria a través de innovación abierta y conjunta. Al tiempo que respetamos las patentes de otros, también protegeremos las nuestras”.



“Hasta ahora, hemos firmado licenciamientos cruzados de patentes con docenas de nuestros competidores. Esperamos que Samsung respete las patentes e inversión en investigación y desarrollo de Huawei”, señaló Jianxing.



Como un proveedor de soluciones TIC y dispositivos inteligentes y propietario de patentes, Huawei invierte fuertemente en investigación y desarrollo. Solo en 2015, invirtió 9,2 mil millones de dólares en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos y en estándares de comunicación inalámbrica.



Hasta el 31 de diciembre, 2015, se han otorgado a Huawei 50,377 patentes alrededor del mundo. Estas patentes están relacionadas a LTE, sistemas operativos e interfaces de usuario, las cuales son altamente valiosas para smartphones.