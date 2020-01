662.000 toneladas en pérdidas por la sequía

Hasta el momento 662.000 toneladas han sufrido pérdida de rendimiento en diferentes cultivos en la zona este del departamento de Santa Cruz a consecuencia de la grave sequía que está afectado al país. Así lo confirmó Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz.



“Eso implica en recursos $us 182 millones. Es demasiado grave la situación, la sequía está en pleno apogeo, creo que el Gobierno nacional debería dar una respuesta acorde a semejante crisis”, señaló Alpire.



Deuda con casas comerciales



El secretario de la Gobernación aseguró que el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, en la última reunión abrió una pequeña esperanza de crear mesas de trabajo para tomar decisiones en función al problema de la deuda de las casas comerciales.



“No hay una solución a $us 462 millones de deudas que se disponen en las casas comerciales y la industria, pero amé3n de eso se requiere un capital operativo de $us 700 millones para activar la siembra de campaña de verano que inicia en octubre”, acotó.