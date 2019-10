3 consejos para reforzar la confianza de tus hijos

Ser padres no es una tarea fácil ya que no existe un manual para poder desempeñar esta labor en la vida de sus hijos.



Sin embargo, aplicar ciertas técnicas pueden reforzar la confianza de los menores y ayudarlos a que puedan tener personalidades más seguras.



Veronica de Andrés y Florencia Andrés, autoras del libro “Confianza total para tus hijos” señalaron la importancia que los padres juegan en la vida de los menores y depende de ellos reforzar su seguridad a medida que vayan creciendo.



A continuación te mostramos una serie de consejos que puedes hacer para desarrollar la autoconfianza en los niños:



-Evitar etiquetarlos: recomiendan no reprimirlos con adjetivos calificativos denigrantes como: “eres desordenado, mira lo sucio que está tu cuarto”, “¿Por qué no eres más inteligente?, tu hermano tiene mejores calificaciones”, este tipo de comentarios provoca que los niños crean que es una realidad y reflejen ese comportamiento de manera inconsciente.



-Recordar sus logros: la especialista señaló que es importante que los padres sepan apreciar y celebrar cada acierto de sus hijos.



-Proponerles retos: Enfrentarse a retos desde pequeños, este hábito poco a poco desarrollará en ellos confianza para poder afrontar cualquier tipo de problema.