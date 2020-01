cara a cara

_Las aguas se han vuelto a agitar entre Bolivia y Chile después de que la policía chilena ordenara el retiro de nuestra tricolor de un edificio en Antofagasta que, según la versión mapochina, no estaba registrado como lugar de uso del consulado boliviano. El incidente ha ocurrido a pocos días de la conmemoración del Día del Mar y de la entrega en La Haya de la réplica al país trasandino en la demanda que Bolivia interpuso en 2013 reclamando un acceso soberano al Pacífico. El canciller chileno Heraldo Muñoz ha advertido al Gobierno boliviano que no cometa ‘alguna imprudencia’ y que no trate de involucrar a Chile en su campaña política. Siendo ese el tono de los reclamos, hay motivos de preocupación ante la tirantez que afecta la cada vez más deteriorada relación bilateral.

_Por una ‘prueba de amor’ exigida por su enamorado a una menor de 14 años, un joven y destacado deportista fue asesinado con premeditación, saña y alevosía en un barrio de la periferia de nuestra ciudad. También ha conmocionado el hallazgo del cuerpo de una niña de 12 años que murió desnutrida, en ‘situación de extrema pobreza’, en una precaria vivienda de El Alto, y que, asimismo, sufría de epilepsia pero nunca recibió tratamiento médico. Su familia de ocho personas, vivía en un cuarto de 4x4. Si hechos tan estremecedores no ocupan el centro de la atención pública y los ‘debates’ van por otro lado, algo muy malo está pasando en la sociedad boliviana.

_“Un buen padre vale por cien maestros”. (Jean Jacques Rousseau). “No hay nada más hermoso que un padre llegue a convertirse en amigo de sus hijos, cuando estos le pierden el temor pero no el respeto”. (Proverbio chino). En esta fecha y con estos sencillos mensajes, va mi homenaje de recordación afectuosa a mi querido viejo ausente y a todos los que tienen la dicha de ser padres. ¡Felicidades!