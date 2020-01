Bloquean el ingreso a planta de cemento Itacamba

Desde tempranas horas de este miércoles, un grupo de profesionales de la localidad de Yacuses, Puerto Suárez, instaló un bloqueo al ingreso de la fábrica de cemento de Itacamba.

De acuerdo con los reportes, los profesionales demandan a la administración del Proyecto Integral Itacamba hacerse cargo del servicio de catering para los obreros de la planta cementera y de la terciarización de empleos.

Itacamba no negociará con bloqueadores

Alexander Capela, gerente de la planta Itacamba, dijo que este grupo de 30 personas que están bloqueando el ingreso a la cementera tienen intereses personales y no representan a la comunidad de Yacuses.

Lamentó que el bloqueo está impidiendo el ingreso de 300 trabajadores de la planta. Aguardan la presencia policial para que puedan levantar la medida extrema y permita el ingreso de los obreros.

“Nosotros no vamos a negociar con estas personas porque no son interlocutores reconocidos por las comunidades y autoridades locales de Yacuses. Este bloqueo no afecta en nada a la provisión de cemento; en Santa Cruz tenemos un buen stock que alcanza para una semana, el perjuicio mayor es que los trabajadores no puedan ingresar a sus fuentes de trabajo”, explicó Capela.

Por otra parte, dijo que el bloqueo perjudica directamente a las comunidades de Yacuses, porque se paralizan las ventas de cemento y por ende genera menos gastos impositivos que son revertidos en favor de Yacuses.