Fidel Castro sorprende a Evo en su hotel

El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendieron este jueves al mandatario boliviano, Evo Morales, en el hotel donde se hospeda en La Habana, para posteriormente dirigirse a la celebración del 89 natalicio del ex presidente de Cuba.



El octogenario, líder de la revolución cubana, llegó junto a Maduro a La Laguna, lugar donde se hospeda Morales, quien tenía previsto visitar a Castro en su domicilio.



Según el reporte de la Red Patria Nueva, fue grande la sorpresa del mandatario al ver llegar, en una vagoneta, a su mentor del proceso de cambio, quien goza de buena salud, pese a sus años.



"Para Bolivia todo el cariño del mundo y mi admiración", dijo el líder cubano.



Reunión y saludos



Morales y Maduro se reunieron al menos una hora, después de una reunión de cinco horas con Castro, en la que abordaron la actualidad de los gobiernos progresistas de la región.



Previa a la reunión con Maduro, Morales expresó su alegría por la "interminable" reunión con el comandante de Cuba en su natalicio.



"Nosotros como Bolivia somos producto de la revolución cubana y estamos muy contentos y felices, por eso hemos venido a expresar nuestra admiración al pueblo cubano, felicidades", remarcó.



El presidente saludó a Castro a nombre del pueblo boliviano y le deseó "mucha suerte, éxito, y vida" a quien -a su juicio- es el primer hombre solidario y revolucionario del mundo, y remarcó su respeto y admiración.



"Hoy me ha llenado de orgullo estar con él, esperamos no haber perjudicado a la familia, siempre en un cumpleaños la familia acompaña, pero con el hermano Maduro, presidente de Venezuela, venimos sorpresivamente a acompañar al hermano Fidel", respaldó.



El jueves por la noche el primer mandatario retornó a Bolivia, luego de participar, junto a una delegación de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), en los actos por el natalicio del comandante cubano.



Fidel Castro, retirado del poder desde 2006 y sucedido por su hermano Raúl, cumple 89 años, en el marco de una celebración matizada con conciertos y homenajes.