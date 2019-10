5 buscadores efectivos que no son Google

Google es la primera opción que elegimos cuando deseamos hacer una búsqueda en internet, sin embargo hay varias opciones en la red que nos ofrecen otras alternativas que el gigante de Mountain View aún no ha logrado brindarnos, por increíble que parezca.



Una de las ventajas de usar buscadores distintos a Google tiene que ver con la privacidad. Muchos de los usuarios desconocen que todo lo que uno "googlea" queda registrado, información que después se usa para diversos fines, como las promociones y la publicidad.



Otra ventaja de usar buscadores distintos a Google tiene que ver con que la mayoría de estos se centran en áreas específicas, es decir hay algunos que solo buscan dentro de redes sociales, otros que lo hacen en el campo académico, etc.



Y finalmente, estos buscadores rompen el esquema y no solo te ofrecen links sino que optan por brindarte la información de distinta manera.



En el audiovisual, que encabeza esta nota, podrás ver cinco de estos buscadores, sus principales características y cómo acceder a ellos.



Este material fue elaborado en base a información recogida de la sección de tecnología de BBC Mundo y de los blogs especializados en internet: Hipertextual y Hackplayers