Colaborador de Nisman afirma que el fiscal le dijo que no iba a usar el arma

El fallecido fiscal argentino Alberto Nisman había asegurado que no iba a usar la pistola que acabó con su vida, según declaró su colaborador Diego Lagomarsino.



Lagomarsino, es el hombre que le prestó el arma a Nisman y, que por ahora, es él único imputado en este caso que ha conmocionado a la Argentina.



"No te preocupes porque no la voy a usar", le dijo Nisman a Lagomarsino cuando lo recibió en su domicilio el 17 de enero, un día antes de su muerte, que se produjo por un disparo en la sien y que ha sido catalogada por la justicia como "dudosa".



Así lo relató Lagomarsino en su primera comparecencia pública desde la muerte del fiscal, quien había denunciado a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de los iraníes que, supuestamente, perpetraron un atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.



Temía que lo atacaran



Pálido y visiblemente afectado, Lagomarsino explicó que Nisman le dijo que quería el arma porque temía por sus hijas y que no confiaba ya "ni siquiera en la custodia".



"Se quiebra y dice ¿vos sabes lo que es que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo?", señaló Lagomarsino.



Lagomarsino le advirtió a Nisman que el arma era vieja y fallaba, pero Nisman le aseguró que era "para llevar en la guantera" de su coche por si venía algún "loquito" y lo atacaba por "traidor" y le adelantó que pensaba comprar una nueva durante la semana siguiente.



El informático volvió a su casa y recibió una nueva llamada del fiscal insistiéndole sobre el arma, así que se la llevó horas más tarde.



"Le transmití como poner el dedo, como cargarla, como descargarla. Me dijo: igual, no te preocupes porque no la voy a usar", declaró Lagomarsino, que señaló que Nisman no quiso que le entregara la licencia del arma.



Después, agregó, dejó el domicilio de Nisman y no volvió a intentar ponerse en contacto con él hasta el domingo por la mañana, cuando le envió un mensaje por teléfono que nunca fue respondido.



Pedirá que la presidenta sea citada



Lagomarsino, que trabajaba como técnico informático para la Fiscalía de Nisman, estuvo acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi, que anunció que pedirán que se cite a declarar a "todo aquel que aparezca en los medios diciendo que tiene información".



"Vamos a pedir que declare la presidenta, aunque puede acogerse a la declaración por escrito", apuntó el abogado.

,

Apoyo en el funeral de Nisman

?

"Nisman somos todos" o "¡Queremos justicia!" reclamaron con lemas y pancartas personas que aguardaban este miércoles en la tarde el carro con los restos del fiscal argentino Alberto Nisman, que tras un ritual judío, será velado en la intimidad por sus familiares y amigos.



Tres patrullas policiales cortejaron el vehículo que trasladó el cuerpo de Nisman de la morgue, tras once días de investigación de su misteriosa muerte, hasta un edificio de la mutual judía AMIA, donde realizaron "el lavado ritual del cuerpo, de acuerdo a lo establecido por las normas judías", informó la organización.



Con la ayuda de creyentes ortodoxos y agentes de la policía porteña,

el vehículo abandonó el barrio de Once, tradicionalmente judío y en pleno centro de Buenos Aires, para ser velado en una casa funeraria en Belgrano, al norte de la capital.



Allí las fuerzas de seguridad acordonaron a unos 100 metros los diferentes accesos a la funeraria.



En las vallas para cortar las calles, ciudadanos fueron colgando espontáneamente pancartas con mensajes de apoyo a los allegados a Nisman, encontrado muerto con un disparo en la cabeza el domingo 18 de enero.