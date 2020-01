Brad Pitt rompe el silencio sobre su divorcio

Visiblemente más delgado y con un aire melancólico, Brad Pitt protagoniza la portada de GQ Style. El actor dio una entrevista en exclusiva con la revista, en la que confesó que dejó de beber y que está asistiendo a terapia a raíz de su separación de Angelina Jolie, en septiembre de 2016.

Sobre la bebida

El protagonista de Troya aceptó que la bebida fue un gran problema durante los años de convivencia con su exesposa. "No puedo recordar un día desde que acabé la universidad en el que no bebiera o fumara marihuana o algo [...] Dejé todo menos la bebida cuando comencé mi familia. Pero incluso este último año, ya sabes, había cosas con las que no estaba lidiando. Estoy verdaderamente feliz de que haya pasado medio año sin consumir nada, lo cual es agridulce, pero ya tengo mis sentimientos en mis manos otra vez", reveló el sex symbol mundial.

"Tenemos una bodega en casa y yo disfruto mucho los vinos, pero se me fue de las manos. Sinceramente, podía tumbar a un ruso con su propio vodka. Era un profesional. Ahora bebo zumo de arándanos y agua con gas. Tengo el tracto urinario más limpio de todo Los Ángeles. ¡Te lo garantizo!", agregó.

Sobre su divorcio de Angelina Jolie

"Me tocó la lotería y aún así perdía mi tiempo en cosas vacías y obviamente hay un duelo increíble. Es como una muerte", dijo. "El primer impulso es aferrarse. Después tienes el cliché: 'Si quieres a alguien, déjalo libre'. Ahora que sé lo que significa por haberlo sentido. Es amar sin propiedad. Significa no esperar nada a cambio", dijo.

Sobre sus hijos

"La familia es lo primero. En su lecho de muerte la gente no habla de cosas, habla sobre sus seres queridos o de lo que se arrepiente. Los niños son delicados. Lo absorben todo. Necesitan que los tomen de la mano y les expliquen las cosas. También necesitan ser escuchados. Cuando estoy en ese modo ocupado trabajando no escucho y quiero mejorar eso".

También habló de la custodia: "Estaba de espaldas y encadenado a un sistema en el que se llamó a servicios sociales. Después de eso hemos sido capaces de resolverlo juntos. Los dos lo estamos haciendo lo mejor posible".

En qué emplea su tiempo

"Acabo de empezar con la terapia; visité a dos terapeutas para dar con el adecuado. Me encanta. Si no estoy creando algo, haciendo algo, estaría creando escenarios de muerte en mi mente. Ya sabes, un final horrible. Así que he estado yendo al estudio de escultura de un amigo y paso mucho tiempo allí".

Angelina Jolie se refirió por primera vez al divorcio en febrero cuando, en una entrevista en la BBC, aseguró que la separación había sido muy difícil. "Somos y siempre seremos una familia. Lo afronto tratando de buscar un modo de asegurarme de que esto nos hará ser más fuertes y estar más unidos", afirmó.

A finales de marzo se supo que Pitt había viajado en secreto a Camboya junto a Angelina Jolie y sus hijos, aunque no se dejaron ver juntos en público.