Quintana asegura que perdió su teléfono celular

En sus declaraciones a la Fiscalía por el caso Gabriela Zapata, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que perdió su teléfono celular personal en noviembre de 2015 en un viaje de trabajo y que posteriormente decidió anular esa línea.



El dato es relevante debido a que la expareja de Evo Morales exhibió una supuesta conversación, vía WhatsApp, entre ella y el ministro, con la que demostraba una relación de intimidad entre los dos. Al no existir el teléfono, se reduce la posibilidad de comprobar si ese intercambio de mensajes se produjo o no. Quintana sí entregó su celular de trabajo a la Fiscalía.



La Fiscalía ha pedido que las empresas telefónicas revelen el flujo de supuestas llamadas entre ambos; sin embargo, cabe hacer notar que las conversaciones de WhatsApp no se registran por esa vía.



Según la transcripción de la declaración ante fiscal a la que obtuvo acceso ANF, éste inquirió: "En su memorial de fecha 05 de abril de 2016 usted refiere que perdió el teléfono celular con número 73074780 de la empresa Entel. Describa las características de ese teléfono celular (marca, color, modelo, número de imail (posiblemente imei, NdE) y otros".

A ello, Quintana respondió: "era un Samsung Galaxi S4, color blanco e inmediatamente anulé el servicio".



Entonces, el fiscal Daniel Ayala preguntó en qué circunstancias se produjo ese extravío, a lo que Quintana contesta: "Probablemente en uno de los viajes de trabajo que realizaba (…) en el mes de noviembre de 2015 y no se hizo la denuncia porque era una línea personal, no corporativa".



Finalmente, según el documento obtenido por ANF, el ministro respondió al fiscal que no pidió la reposición del chip del teléfono "porque lo cancelé".



El ministro de la Presidencia sí entregó su teléfono de trabajo, que usa dos chips, según informó al declarar ante el fiscal Ayala.



El pasado 7 de abril el ministro acudió a una declaración ante la Fiscalía en calidad de "testigo" del caso Zapata. En la oportunidad, según el documento, el funcionario reiteró que desconoce a la mujer y que el Gobierno inició en octubre de 2015 investigaciones sobre actividades "sospechosas" de la expareja del Presidente.



Dos días antes presentó el memorial sobre el supuesto extravío, cuatro meses después de los supuestos hechos.



El 29 de marzo del presente, Zapata dio a conocer los intercambios de mensajes y que era el ministro el que autorizaba su ingreso a ambientes de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia.