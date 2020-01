ONU pide explicación por el uso de arma letal en lío

El representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, pide conocer por qué se uso "arma letal" durante los enfrentamientos entre efectivos policiales y los cooperativistas mineros. Existen seis víctimas fatales, cuatro por heridas de bala.



"En este caso mineros murieron por qué hubo uso de arma letal que en principio no se debió usar en situación de manifestación pública por parte de la Policía. De nuestro lado vamos a ver con la Policía y el Ministerio de Gobierno por qué ocurrió. Hay que investigar de qué forma se han utilizado", sostuvo, de acuerdo a radio Erbol.



El delegado extranjero dijo que se analizará si el uso de las armas letales fue adecuado. Advirtió que según protocolos internacionales, los policías pueden usar un arma para defenderse en caso de peligro de muerte y no así en la intervención de conflictos sociales.



Además consideró "gravísima" la manera en que los mineros agredieron a policías y que consideró fue "inaceptable" el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes. Señaló que si alguna autoridad hubiera incurrido en estas acciones sería un crimen de lesa humanidad y calificó como "de guerra" la forma de protesta.



Explicó que "no tenemos los elementos o la capacidad de realizar una investigación en el terreno frente a estos hechos que implicaban miles de actores en un terreno desbordando el orden público", por lo que no habrá un informe al respecto.