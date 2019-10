Conteo inicial: el 'No' se impone en la mayoría de consultas autonómicas

Diversos reportes de los tribunal departamentales electorales indican una tendencia hacia la victoria del "No" en los referendos

autonómicos en la jornada electoral de este domingo. Sin embargo se aguarda la llegada de los datos de las zonas rurales que podrían cambiar los resultados parciales.



Unos 3,8 millones de bolivianos estuvieron convocados para hacer uso de su derecho a votar sobre las autonomías. La consulta determinará si se aceptan o no los estatutos autonómicos departamentales de Chuquisaca, La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí; los estatutos autonómicos indígenas de Charagua (Santa Cruz) y Totora Marka (Oruro), y las cartas orgánicas municipales de Huanuni (Oruro), Tacopaya y Cocapata (Cochabamba).



Hacia el final del domingo, los diferentes tribunales tenían contabilizado desde un 7% de los votos, tal es el caso de Oruro, hasta un 29%, como en Potosí.

CHUQUISACA

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de este departamento informó que, en resultados preliminares y con un conteo de 320 actas computadas sobre un total de 1.592, gana el "No" con el 75% de los votos (20% del conteo).

POTOSÍ

El TDE de Potosí registra que, con 250 actas computadas sobre un total de 2.070 (29% del conteo), se impone el "No" con 92,56% de los votos en la validación del Estatuto Autonómico Departamental.



A su vez, una encuesta de boca de urna realizada por la Universidad Tomás Frías, y difundida por la agencia Fides, estableció que el 90% de los ciudadanos de esa ciudad votaron por el "No" y solo el 13% por el "Sí".

LA PAZ



El TED paceño reportó que, con 847 actas computadas de 7.851 (10% del conteo), gana el "No" con 70,43%.

COCHABAMBA



Cochabamba: con 910 actas computadas de 5.155 (19%), el "No" supera al "Sí", con 74,43% sobre el Estatuto Departamental.



A su vez, en lo que respecta a las Cartas Orgánicas Municipales también se impuso el "No" en Tacopaya y Cocapata, informó radio Panamericana.

ORURO

Los resultados preliminares dan victoria al "No" con 76,53%. Se contabilizaron 110 actas de un total de 1.444 (7%).



El corresponsal de EL DEBER, Iván Paredes, afirma que en la capital "la población se inclina por el ‘No’, pero en la zona rural es incierto".



En el municipio Totora Marka, la opción de convertirse en un municipio de autonomía indígena no habría sido aprobada, indica la agencia de noticias Fides.



También habrían sido rechazadas las cartas orgánicas municipales de Huanuni y Oruro, informa radio Panamericana.,

TED de Oruro sobre el Estatuto Autonómico Departamental (resultados preliminares).

SANTA CRUZ



La decisión sobre si la población aprueba o no el estatuto autonómico indígena originario campesino de Charagua (Santa Cruz), aún no tiene resultados finales.



La corresponsal de EL DEBER en ese municipio, Roxana Escobar, informó que ambos sectores, por el "Sí" y por el "No" se han declarado ganadores y realizaron caravanas.





En el conteo rápido, realizado por la prensa, en 13 mesas ubicadas en la zona Charagua Pueblo y 5 en Charagua Estación (ambas zonas urbanas), que suman 18 mesas sobre un total de 54, se impuso el "no". Esto significa que en el 33% de las mesas ganó el ‘No’.



Sin embargo aún falta contabilizar 36 mesas, que significan un 67% las actas, ubicadas en la zona rural y que, según estimaciones, le darían la victoria al "Sí". Tal es así que el sector indígena informó a EL DEBER que el 54,7% de la población votó por el sí.



A las 15:00 del lunes se instala la sala plena en el TED en Santa Cruz para comenzar la lectura de actas, informó Eulogio Nuñez, presidente del órgano electoral. Además, sostuvo, aún no se pueden dar ganadores porque falta contabilizar el resto de las mesas rurales.