Rastrean a una pareja argentina perdida en Bolivia

Tienen 19 años y su sueño era recorrer Sudamérica. Para eso prepararon sus mochilas, armaron un itinerario de viaje y partieron. Todo venía saliendo a la perfección, pero desde hace un mes las familias no tienen noticias de ellos y ahora los buscan.



Se llaman Johana Albarengo y Elías Pérez, una pareja de novios oriundos de Villa Gesell que salieron como mochileros el 28 de febrero. La última vez que se comunicaron con sus familias estaban en Trinidad (Beni).



Según Claudia Imer, mamá de Elías, para entonces la pareja estaba en dicha ciudad. La denuncia por la desaparición se hizo en una comisaría de Villa Gesell y, según Imer, “ellos se están comunicando con las autoridades bolivianas y el consulado, pero hasta el momento no hay demasiadas novedades”. Según la agencia ANF, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no tiene denuncia al respecto.



Un mensaje inesperado

No se pudo verificar la autoría del mensaje, pero anoche, desde la cuenta de Facebook de Johana se publicó la siguiente frase: “Familia los amo mucho estamos enteritos de pie a cabeza”.



Además se publicó una fotografía de la plaza central de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Algo sujeto a verificación./Clarín y La Voz