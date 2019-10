Candidatos desconocen cifras e historia de la ‘U’

Seis candidatos a rector y ocho preguntas para medir cuánto saben de su universidad a cinco días de las elecciones. Con esos elementos un equipo de periodistas de EL DEBER escudriñaron un poco más sobre cada uno de los aspirantes, dado que uno de ellos va a manejar el destino de la Gabriel René Moreno y un presupuesto de poco más de Bs 1.000 millones. ¿Cómo les fue?, ¿pasaron el examen?



Preguntas livianas como ¿en qué año se fundó la universidad y quién fue su primer rector? y otras medulares como ¿cuántos estudiantes tiene la Uagrm? y ¿qué carrera es la más numerosa? pusieron a los candidatos bajo la lupa. Cinco de ellos respondieron de buen talante, aunque ninguno alcanzó nota 100. Miguel Cadima consideró que las interrogantes eran malintencionadas y desistió de participar.



Waldo López, del frente Primero la Gabriel, fue quien obtuvo mejor nota; pudo dar el número más cercano a la cifra oficial de estudiantes activos (dijo 99.860) y conocía mejor el presupuesto de este año de la institución (respondió Bs 1.178 millones).



Las preguntas fueron formuladas sin previo aviso y sin oportunidad de consultar sus archivos. Por ejemplo, cuando se le preguntó por la fecha de fundación a Alfredo Jaldín, de Somos U, dijo: “Ahí me agarró. La verdad no se me viene a la mente con tantas cosas que uno tiene en el ‘disco duro’…”.



Cómo ha crecido la población estudiantil, no es un dato que manejen al dedillo, pese a que este les permitiría tener una proyección sobre la demanda educacional.



Todos estiman que el número actual ronda los 100.000, pero no tienen claro cuánto ha ido creciendo. Para Gustavo Coimbra, en 2010 eran 55.000, para Rosas 30.000, para Jaldín 50.000, Justiniano cree que eran 70.000 y López no arriesgó una cifra para 2010, pero está seguro que ahora son 99.860.



Cuántas carreras tiene la alma mater tampoco es un dato claro. Según la página web de la René Moreno, hay 56 carreras, algunas de las cuales se repiten en provincias. Los que estuvieron más cerca fueron Saúl Rosas y Alfredo Jaldín, que contestaron 52 y 53, respectivamente. López cree que son 64, Justiniano dice que son casi 40 y Coimbra 60.

¿Cuál carrera tiene más estudiantes? La mayoría cree que es Derecho, cuando en realidad es Medicina. Sergio Justiniano mencionó Medicina, pero después de Ingeniería Comercial.



Respecto a la carrera más antigua, tampoco la tienen clara, recuerdan que la universidad nació con tres carreras, pero solo distinguen Derecho, de las otras no se acuerdan muy bien, siendo la respuesta correcta Teología, Medicina (que luego se cerró y se volvió a abrir hace poco) y Derecho.



Sobre la más nueva, Jaldín no titubeó, estaba seguro que Odontología, y está en lo correcto; el que estuvo más lejos fue Sergio Justiniano, de Transparencia Universitaria, que pensó que era alguna relacionada con la Linguística.



Y ¿cuantos docentes han alcanzado el doctorado? La respuesta ya la conocían porque fue motivo de polémica días previos: apenas 26 tienen ese título y 36 están esperando defender tesis para alcanzarlo.



¿Hacer pisar el palito?

Ante la queja de un candidato de que estas preguntas tienen la intención de dejarlos mal parados, se le consultó al que fuera por 19 años rector de la universidad Nur, Manoucher Shoaie, sobre cuán relevante es para un rector saber aspectos de la universidad, como fecha de fundación, número de alumnos, la carrera con más estudiantes, etc. Este concluyó: “Toda primera autoridad de una universidad debe saber estos aspectos básicos, seguramente que no al detalle, pero los necesita para conducir su institución, incluso hacer ajustes en sus carreras según el número de estudiantes. ¿Cómo lo va a hacer si no sabe cuántos son? Los aspectos de presupuesto también son relevantes. No saberlo sería estar a ciegas”.



Para Shoaie, un aspirante a rector, además de la capacidad intelectual y de formación académica, debe haber enseñado para saber cómo piensan los alumnos y cómo los profesores; debe transmitir valores y haber hecho algo de investigación. “En esto último fallamos todas las universidades; nuestro aporte en Latinoamérica es muy pobre”