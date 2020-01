Nuevos fondos efectúan millonarias emisiones en el mercado de valores

El financiamiento a través de los Fondos de Inversión Cerrados (FICs) cada vez tiene mayor acogida, según un comunicado de la Bolsa Boliviana de Valores.



Global Fondo de Inversión Cerrado, administrado por BNB SAFI S.A., acudió a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para realizar la emisión de sus cuotas de participación en dólares. El monto autorizado es de $us 130 millones con un valor nominal por cuota de $us 20.000 y un plazo de vida del fondo de 12 años.



El monto colocado a la fecha es de $us 104.056.504 con una calificación de riesgo asignada de A2, otorgada por la calificadora de riesgo AESA Ratings S.A. La calificación A2 corresponde a aquellos fondos cuya cartera de inversiones está concentrada en valores, bienes y demás activos, con un grado medio de calidad y su administración es buena.



El segundo fondo es FIBRA, Fondo de Inversión Cerrado, administrado por Panamerican SAFI S.A., que autorizó la emisión de $us Bs 630 millones con un valor nominal por cuota de Bs 180.000 y un plazo de vida del fondo de nueve años.



El monto colocado a la fecha es de Bs 504.747.468. La calificación de riesgo asignada es A2, otorgada por la calificadora de riesgo Pacific Credit Rating S.A.



El objeto del fondo es invertir en valores emitidos por sociedades o empresas que posean como activos proyectos de vivienda y bienes inmuebles.