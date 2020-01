Yoga gratis en el día internacional de esta práctica originada en India

A Mery F. le prohibieron ir al gimnasio por prescripción médica, así que optó por probar clases de yoga. “El primer día dije ‘esto no es para mí, es demasiado tranquilo’, además de que requería mucha paciencia y yo no la tenía”, afirma. Desde entonces han pasado 26 años. “Como había pagado todo el mes, seguí yendo; ahora no lo dejaría”, agrega.

¿Qué pasó en ese mes para que cambie de opinión? Mery F. comenta que lo primero que notó fue que dormía mejor, estaba más tranquila y paciente. En cuanto a lo físico, asevera: “Ahora tengo 78 años y me cuesta menos que a otras personas hacer ciertos movimientos, subir gradas, levantar las piernas”.

Teresa Ballivián, de 75 años, llegó casi al mismo tiempo. “Los beneficios para mi salud los noto principalmente en las articulaciones”, acota. La tercera de este grupo de practicantes de yoga tiene 80 años y actualmente radica en Canadá.

La instructora Alicia Hoyos explica que en el país hay unas 25 escuelas de yoga, que en Santa Cruz son 10 y que están regularizando su actividad. “No encajamos en la categoría gimnasio ni centro de salud mental; tampoco es una práctica religiosa”, afirma. El yoga se originó en la India y significa “unión”, entre las partes física, mental y espiritual de una persona. Hoyos explica que combina las posturas, respiración y otras técnicas para lograr el bienestar de la persona consigo misma a nivel físico y mental.

Evento en Santa Cruz

Este 21 de junio, por tercer año se realizará el Día Internacional del Yoga y en Santa Cruz se celebrará con una actividad abierta a todo el público del que participarán unos 20 instructores que darán clases de yoga gratuitas.

“Esperamos tener unos 300 visitantes”, dijo Diego Salvatierra, de Bolivian Auto Motors, empresa que por segundo año albergará el evento en su showroom de la avenida Cristo Redentor, entre cuarto y quinto anillo.



Salvatierra agregó que se apunta a tener una jornada familiar y que en el lugar también habrá productos y servicios de salud, además de dos restaurantes de comida saludable a disposición de los participantes.

Algunos tipos de yoga



Hoyos detalla que hay distintos tipos de yoga y que estos se ofrecerán en el showroom de acuerdo a los requerimientos de las personas. Por ejemplo, para los que tendrán su primer contacto con esta práctica habrá el yoga restaurativo y hatha yoga; para aquellos que busquen inducir un sueño reparador hay el nidra yoga; el acro es un yoga avanzado; mientras que el ashtanga sirve para fortalecer músculos de los deportistas.



También está el pranayama, que es el manejo de la respiración y la meditación, además de especialidades para embarazadas, niños y personas de la tercera edad.

Beneficios: cuerpo y mente



“El yoga nos aporta salud y bienestar; en esta época de ritmos acelerados de vida, es una herramienta eficaz para contrarrestar el estrés y muchas enfermedades”, dijo Sandeep Chakravorty, embajador de la India para Perú y Bolivia, durante la presentación del evento.



Hoyos, por su parte, asevera que mejora la calidad de vida de las personas. “A nivel físico restablece los músculos y en lo mental ayuda a la relajación, a combatir el estrés”. También refiere que los niños pueden aprender yoga jugando, entrar en contacto con ellos mismos, no depender de la tecnología, controlar la hiperactividad y a relacionarse con otros.