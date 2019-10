Los policías de Londres que no estén en forma perderán su trabajo

El comisario jefe de la Policía Metropolitana de Londres (MET), Bernard Hogan-Howe, ha advertido que los agentes que no estén en forma y que suspendan de forma repetida las pruebas físicas perderán su empleo, según publica la revista británica Radio Times en su última edición.



El comisario, de 57 años, que ha afirmado haber superado las pruebas "sin ninguna preparación", recordó que es "un deber de los agentes estar en forma".



A los policías que suspendan las pruebas físicas anuales obligatorias, en vigor desde el pasado año en Inglaterra y Gales, se les dará tiempo para perder peso y recuperar la forma.



La MET ha informado que hasta ahora varios agentes han sido suspendidos por no pasar los test, pero que "ninguno ha sido despedido todavía".



"Hemos tardado demasiado tiempo en implantar los test, pero cada vez van a tener más importancia. Si los agentes suspenden el examen, no tendremos un trabajo para ellos", sostuvo Hogan-Howe.



"En mi opinión, el nivel está demasiado bajo y se debería subir, ya que es muy fácil aprobar el test. Tenemos un compromiso con nuestros compañeros. Si un agente te pide ayuda, necesita a alguien que esté en forma, no a una persona que llegue sin aliento y demasiado tarde", agregó el comisario jefe de la MET.



Los resultados provisionales de las pruebas físicas, que se implantaron en septiembre del pasado año y que tiene que superar desde los agentes hasta los inspectores generales, muestran una tasa de éxito del 97 % en Inglaterra y Gales, aunque los definitivos se conocerán en septiembre.