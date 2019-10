A la cárcel, los auteros que intimidaban a sus víctimas

La justicia dispuso la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Óscar Federico Stelzer Pinedo (25) y Rodrigo Orlando Hoyos Morris (37) por los delitos de robo agravado y extorsión dentro de una investigación por sustracción de vehículos a personas particulares, a cuyas familias amedrentaban para obtener recompensa, según fuentes oficiales.



William Albarracín, director de Diprove, informó de que la banda tenía nexos con dos reclusos de Palmasola, identificados como ‘Calavera’ y ‘Sandy’, a quienes el Ministerio Público está investigando para establecer si participaron en el hecho.



Infundían temor

Stelzar y Hoyos Morris fueron aprehendidos el viernes de manera flagrante cuando estaban por recibir $us 2.000 del dueño de un motorizado robado. Durante la transacción ilegal cayó arrestada una joven, de 19 años, que aparentemente debía recibir el dinero, mientras en otro punto de la ciudad otro cómplice esperaba una llamada telefónica de los ‘cobradores’ para entregar el vehículo a la víctima.



En la audiencia cautelar se expuso que la muchacha era novia de uno de los auteros y que no participaba activamente de los robos, solo prestaba su teléfono, desde el que los ladrones hacían llamadas intimidatorias a los propietarios de los rodados que robaban.



Ante esta situación, la jueza Iris Justiniano liberó a la joven con medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario.



El fiscal Adán Arteaga manifestó que los delincuentes obtuvieron miles de dólares infundiendo miedo a los afectados, a los que amenazaban con tomar represalias contra sus familias si se ponían en contacto con la Policía.



De ese modo, se sabe que en el lapso de dos meses el grupo devolvió nueve vehículos a cambio de sumas que oscilaban entre $us 2.000 y $us 3.000 en efectivo. El día del operativo Diprove recuperó una camioneta Mazda y un jeep Suzuki Vitara azul.



El fiscal Arteaga indicó que Stelzer, con antecedentes por el mismo delito, admitió las fechorías y dijo que el día que cayeron presos planeaban otros robos y que lo hacían para tener plata para Año Nuevo