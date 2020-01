Corrupción en la televisión estatal

La ministra de Comunicación, Gísela López, formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por los cuantiosos daños económicos causados al Estado con la contratación del proyecto denominado ‘Provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos’. Esta vez el daño al Estado alcanza a Bs 25 millones, pero existen otros cinco proyectos en la mira por Bs 131,4 millones.No se trata de un caso menor pero sí poco común, ya que mientras la mayoría de los ministros se encargan de buscar cómo tapar o tratar de justificar actos ilícitos cometidos por sus funcionarios, la ministra Gísela López ha tenido la valentía de denunciar hechos de corrupción con documentos y poniendo nombres y apellidos. Aunque no sea precisamente una política de este Gobierno, esta denuncia pública es una señal en el sentido de reconocer que existe corrupción y pareciera que hay la decisión de combatirla.En cualquier caso, la denuncia contrasta con el discurso del Gobierno, que se ha declarado la ‘reserva moral’ y ha proclamado no solo ‘cero tolerancia a la corrupción’ y creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción para cambiar los ‘patrones culturales que se encuentran en la mentalidad y en el comportamiento de las personas’, sino también ha sancionado la ley 004, del 31 de marzo (Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz). De la misma forma se tiene a la Contraloría General, la Procuraduría General, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que son los encargados de luchar contra la corrupción.La ministra viene a confirmar que la corrupción parece haberse institucionalizado en el Estado boliviano. La falta de transparencia en las licitaciones y contrataciones, e independencia de las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción (el Gobierno hace de juez y parte), así como la impunidad entre otras causas, constituyen el escenario ideal para que se generalice la corrupción. En fin, toda contratación discrecional, excepcional, directa y sin límite de monto, constituye una fuente directa de corrupción. Lo que se sabe de YPFB, el Fondo Indígena, la Aduana, las empresas públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Órgano Judicial y el fútbol boliviano, ya no se pueden calificar de ‘hechos aislados, sino evidencian una degradación institucional en todos los niveles.El Estado boliviano en realidad siempre ha sido funcional a la corrupción y, por tanto, esta aumentará y cada vez se conocerán nuevos hechos. La falta de institucionalidad, independencia y separación de los poderes, libertad de expresión, transparencia y el deber de rendir cuentas, entre otros factores, se encargan de abonar el terreno para la corrupción. Y lo peor es que las desgracias no vienen solas (como las enfermedades) sino bien acompañadas de otros males, como la inversión de valores, el culto al dinero fácil, la impunidad, y con ella la espiral de violencia. Sin embargo, la angurria por concentrar el poder, la opaca y pésima administración del Estado, la impunidad, el pernicioso caudillismo y prorroguismo, sin ser las únicas, figuran como las principales causas políticas de la corrupción.Las prácticas corruptas siempre florecerán en la oscuridad del totalitarismo, del autoritarismo y de las dictaduras, regímenes que limitan el poder a unos pocos sin tener que rendir cuentas al pueblo; además, están conectadas a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades públicas, como ocurre en Venezuela. Hay que recordar que la alianza entre los poderes ‘salvajes’ y la opacidad, solo puede ser derrotada por la coalición entre la libertad y la transparencia.Lo evidente es que la corrupción y sus diferentes formas no son privativas de ningún país en particular; por el contrario, se encuentran globalizadas y han dejado de ser un problema nacional para convertirse en una amenaza general, que socava la legitimidad de las instituciones, atenta contra la sociedad, el orden y el desarrollo sostenido e integral de los pueblos.