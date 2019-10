Miguel Ángel Zambrana Valencia: “Posicionar la marca Bolita en Buenos Aires no tiene precio”

Miguel Zambrana se guía por cábalas. Le tiene fe a tres números. El 3, el 6 y el 9. Nació el 6 de agosto del 66. Su nombre tiene seis letras. “Cuando veo el número seis digo: ‘Las cosas van a estar bien”, asegura y su risa llena la cabina de su camioneta roja Ford Raptor que avanza rumbo a su propiedad Tata Francisco.



En cuestión de días dejará de ser un sub-50. Es el hombre más poderoso en producción y exportación de bananas de Bolivia.



Miguel afirma con orgullo que ‘parió’ la marca Bolita, que es la más exitosa en Buenos Aires (Argentina). Para él, la banana de sus cajas tiene estándares internacionales de calidad como la Coca Cola.



La marca Bolita lleva los colores azul con amarillo del equipo de sus amores, Boca Juniors. El otro equipo de sus amores es Bolívar.

Mientras conduce, no para de llamar ni de recibir llamadas en su Smartphone. Es una máquina para los negocios.



Tiene una flota de 42 camiones con sistemas de refrigeración, la más grande del país, y sus cabinas se asemejan a habitaciones de hotel 5 estrellas.



A algunas de sus 10 fincas las bautizó con nombres como Tata Francisco, Mahoma y El envidioso y medio.



Sus barcazas para trasladar sus bananas son Nautilius, Autonomía y Por Si Acaso.



Construyó una escuela a la que le puso el nombre de su madre, Antonia Valencia (+) donde alberga a 125 estudiantes. Todos tienen desayuno, almuerzo y cena escolar.



Al pisar la avenida principal de Puerto Villarroel apunta a un mojón autonómico. Sonríe y dice: “Yo lo compré en Santa Cruz, lo traje y lo planté. Lo sacaron, lo tiraron al río, lo hice recuperar y lo volví a plantar con más cemento”.



El aeropuerto de Chimoré fue presentado por el Gobierno como la solución para exportadores de Chapare, ¿Es así para ustedes?

En mi caso, tendría la alternativa de usar el flete aéreo si es que en un período de no más de una semana sucedieran los siguientes eventos.



Que haya un tsunami y que gran parte de la producción se vea afectada, al mismo tiempo venga un huracán y arrase grandes extensiones de banana en Centroamérica y al mismo tiempo haya sequía o lluvias torrenciales en Colombia o Panamá.



Todos esos eventos tendrían que ser acompañados por un frío polar que afecte a la producción de Paraguay y Brasil, pero no a Bolivia. En ese momento, por la demanda de banana -al menos momentánea-, de las cadenas de supermercados que atienden a hoteles cinco estrellas en el mundo, tendría la posibilidad de enviar 1.000, 2.000 cajas o más. La otra forma sería que tendría que haber algunos embarques aéreos de banana con coca o cocaína para que el negocio de la banana sea rentable. No hay otra.



El sector no tradicional está golpeado por la caída internacional de precios, ¿cómo está su sector?

Aparte de los precios, se habla muy poco del tipo de cambio.



El dólar en Bolivia está subvaluado tremendamente. Hace 10 años que tenemos el mismo tipo de cambio y el poder adquisitivo de $us 100 en Bolivia ha bajado. Si me preguntas ¿en cuánto debería estar el dólar? En nueve pesos. A la larga no sirve tener una moneda local fuerte. Lo único que hace es facilitar el ingreso de productos de otros países y aumentar los costos de los bolivianos.



¿Cuál es el precio de la caja de banana?

Por lo general el precio promedio de una caja empacada es de $us 6 puesto en frontera. El precio ha bajado porque han sido dos años bien complicados para los bananeros.



¿Es rentable invertir en nejorar la calidad?

La calidad siempre paga. Como parte comercial de Chapare Exporta, dijimos: “Tenemos que hacer Coca Cola” ¿Qué significa eso? Que todas las cajas tienen que ser iguales. Este negocio de $us 60 millones que genera la banana se transforma en $us 600 millones en Argentina.

¿Por qué?

Por ejemplo, en este momento vendemos en 210 pesos argentinos en Argentina, pero el que la vende lo hace en 350 pesos. Hay un plus del 40, 50% y 80%. Lo importante de esto es que ese plus se lo llevan los bolivianos porque en el Mercado Central de Buenos Aires, el 80% del negocio de la fruta lo manejan los bolivianos.



¿Y las marcas de Chapare en el mercado argentino?

Por ejemplo, la gente va a un puesto y dice: “¿Cuánto está la marca Klinda?”, 210 y 220 pesos. “¿La Victoria?” 230 y 240. “Che, ¿no tenés Bolita”?, la respuesta es “No, no hay. Viene muy poca y aparte es abuela”, dicen. “Es buena, buenísima, es un fierro, no hay con qué darle a la Bolita”, “¿Y cuánto está?”, 300 pesos. ¡Mirá vos!. Cada vez que voy a Argentina, me voy a meter a los puestos. Voy con mi mochilita y voy preguntando. Hace años hablo más con la gente para saber qué es lo que quiere.



No hemos llegado todavía adonde quiero llegar en cuanto a calidad. Hemos logrado un 85%. Me falta el 15%.



¿Por qué Bolita?

Hay una historia. Yo nací en Villazón (Potosí). Tuve la suerte de estudiar Comercio Internacional en Argentina. La verdad es que Bolita, en particular en Buenos Aires, es bien despectivo. En la universidad, cuando entré, me decían: “Che boli”, yo les decía: “Hola cómo estas”. Empecé el primer año con Boli y Bolita. El segundo año, me cambiaron de Bolita a Miguel. Ya terminé con una expresión de monstruo, “¡grande monstruo!”, me decían. El último año decían: “Miguel la tiene clara”.



Esto porque leía y resumía todos los libros. Terminé como “monstruo Miguel” en la universidad. De ahí me quedó lo de Bolita. Yo dije: “Voy a hacer algo. Voy a hacer un producto bueno y tengo la marca. ¡Se llamará Bolita!”.



¿Cuánto tiempo demoró en desarrollar la marca?

Tardamos como 12 años en hacer la fruta que Buenos Aires requería. Para que la Bolita no se caiga, para que la Bolita sea buena. No sabés la satisfacción que siento yo. Para mí esto vale $us 7.000 millones.



El hecho de que cuando yo vaya al mercado diga ¿Cuál es la mejor banana de Bolivia?, digan: “Bolita”. Entonces, el hecho de ver que algún gaucho o puestero de Buenos Aires diga de que Bolita es buena, estamos diciendo de que sí se pueden hacer cosas buenas en el país. Varias veces me pidieron que cambie de marca diciéndome de que van a poder vender más y yo les dije: “No puedo. Bolita soy yo”.



Quién valora más a Bolita, ¿el argentino o el boliviano?

Ahora, ambos. ¿Qué es lo que pasa con Bolita? El mercado de Buenos Aires ya ha asumido que la marca de banana Bolita es la mejor. El que compra está dispuesto a pagar más plata porque en las cajas de Bolita hay calidad internacional como la Coca Cola. La satisfacción que uno siente al llegar a un mercado como Buenos Aires y que digan Bolita es bueno, para mí es lo máximo. ¡Yo la parí a la Bolita, la Bolita es mía!.



¿Cuál es su mayor logro cosechado en las dos décadas de empresario?

El haber posicionado una marca tan despectiva como Bolita en Buenos Aires y convertirlo en algo bueno, no tiene precio. A partir de una idea mía haber generado un negocio tan grande. Antes que yo exporte, nunca nadie exportó. Fui el primero. En 1991 exporté por mis propios medios. Tenía 24 años. Fue una odisea, pero exporté.



¿Cómo ser exportador cuando hay bloqueos?

Tienes que ser una especie de mandrake el mago para salir de eso y salir más o menos vivo. En abril hemos perdido la vida, hemos perdido muchísimo dinero. Yo sumé 19 días de bloqueo solo en abril. En mayo nos golpeó la naturaleza, nos tiró 30 días sin sol. Y ahora el sol que parte el suelo. No es fácil para nada.



No hay una política de Estado de apoyo al sector. Evo Morales vino a Chapare 400 veces por lo menos y con nosotros como directorio nunca se reunió.



Sí ha habido contactos de gente bananera que en su momento era sindicalista de las federaciones de cocaleros y que sí tienen contacto directo con Evo. Lo que necesitamos para que esto tire a mediano y largo plazo es producir banana con los estándares de calidad de Coca Cola y para eso necesitas infraestructura e inversión.



¿Por qué no hay sinergia?

Nosotros hemos tratado de acercarnos siempre. El tema es que aquí todo pasa por las federaciones. Todo es sindicalismo. En la cabeza del Gobierno, Chapare es coca. En Chapare no puede haber ningún otro producto que le haga sombra a la coca. Ven que Chapare solo sirve para la coca, cuando yo estoy recontra híper convencido de que Chapare sirve para 200.000 cosas más.



¿Cuáles son las necesidades del sector bananero?

No tenemos crédito. Para tener una hectárea clase A de banana, se necesita entre 10.000 y 15.000 dólares. Para 100 hectáreas se precisa 1,5 millones de dólares. Hace dos años hice una inversión en la compra de 10 camiones refrigerados a un costo de $us 3.000.000 para potenciar la flota de mi empresa de transporte internacional El Palomar. Lo hago para tener la calidad en banana igual a la Coca Cola. Tengo hipotecadas hasta las muñecas de mis hijas. Venimos de tres años muy complicados porque nuestro mercado es Argentina. La tendencia es a mejorar, ojalá sea así.



¿El 100% de su producción es para Argentina?

Un 95% es para Argentina y el 5% es para Uruguay.

¿El total de la producción de Chapare Exporta sale con la marca Bolita?

No. Tenemos tres marcas, Bolita, Tuli y Lucy.



¿Cómo está la exportación boliviana frente a la ecuatoriana?

Como Bolivia, exportamos 6 millones de cajas al año y tenemos un 30% del mercado argentino. Un 60% del mercado lo tiene Ecuador y el 10% restante se lo reparten entre Paraguay y Brasil.



¿Está en segundo lugar?

Sí. Segundo y lejos de Paraguay y Brasil. Cuando empezamos, estaba como número uno Ecuador, Brasil, Paraguay, Argentina y después Bolivia. Luego desplazamos a la producción de Argentina, Brasil, Paraguay y nos situamos por debajo de la ecuatoriana. No superamos a Ecuador, porque no hay apoyo. En la óptica del Gobierno a la banana no se la ve como un negocio