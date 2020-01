COB planta al Gobierno y arranca con las protestas

Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) decidieron dejar plantado ayer al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al no asistir a la reunión convocada para las 10:30 en Palacio Quemado y dar inicio a las movilizaciones de protesta con una masiva marcha desde El Alto hasta la sede de Gobierno. El pedido de los trabajadores se basa en cinco puntos que ordenó su último ampliado del ente sindical.



Guido Mitma, secretario ejecutivo de la COB, explicó a EL?DEBER que con la marcha buscan la abrogación del Decreto Supremo 2765, que cerró la estatal Enatex;?la modificación de la Ley 466 de Empresas Públicas; la derogación de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público;? la revisión de la Ley de Pensiones y la adecuación de la Ley General del Trabajo.



El máximo dirigente de los trabajadores indicó que no asistieron a la reunión convocada por el Gobierno porque requieren analizar la propuesta estatal en un ampliado, con sus bases. “Esperemos que esta propuesta sea sana y sincera, que devuelva la dignidad a los trabajadores y garantice la estabilidad laboral”, manifestó Mitma, agregando que el DS 2765 es visto como un decreto amenazante para todos los sectores.



Hace una semana, los trabajadores fabriles de La Paz iniciaron la marcha desde Caracollo (Oruro) y ayer llegaron a El Alto, donde junto a trabajadores de diferentes partes del país se concentraron.



Gerónimo Cori, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ex-Enatex, señaló que se prevé que al menos 5.000 trabajadores de la COB, partan hoy de la zona de Senkata (El Alto) a la ciudad de La Paz. Cerca de 300 obreros de la ex-Enatex participan de las movilizaciones, entre ellos muchos de los que recibieron sus liquidaciones.

“En Cochabamba, también se va a bloquear los principales ejes troncales”, indicó Cori.



Descontaran sueldos

El Ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, señaló a Erbol que el paro de 24 horas de COB es ilegal y que los trabajadores que acaten la medida sufrirán descuentos en sus salarios.

“La Ley General del Trabajo establece un procedimiento para obtener una declaratoria de huelga legal; el procedimiento no se ha cumplido, en consecuencia, la huelga de los sectores que ingresen a ella será declarada como huelga ilegal, corresponderán los descuentos y las sanciones pertinentes, según los regímenes pertinentes de cada sector”, declaró el ministro.



Al respecto, Mitma señaló que siempre han existido ministros ‘antiobreros’ y que esta marcha “es totalmente legal” y reivindica sus derechos, ante un decreto que le quitó sus fuentes de trabajo.



Apoyo de sectores clave

El máximo ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) confirmó que en la marcha participan los representantes de 78 sindicatos mineros y un porcentaje de trabajadores de base para que no se perjudiquen las operaciones de las empresas.

A este importante sector social se sumó el Magisterio de La Paz. Es así que los profesores paceños no pasarán clases porque se unirán al paro de 24 horas que determinó la COB en apoyo a los extrabajadores de Enatex.



La Central Obrera Departamental (COD) también participa en la marcha