Evo pide a Chile oferta escrita para dialogar

Evo Morales aprovechó un acto militar para pedir al Gobierno de Chile una oferta escrita para iniciar el diálogo que ponga fin al diferendo marítimo. La base de la negociación, dijo el mandatario, puede ser compartir recursos naturales, es decir, manejar la posibilidad de intercambiar mar con soberanía por gas. Además, reveló que la canciller alemana, Ángela Merkel, pidió que el papa Francisco intervenga en el diálogo.



En Santiago, el diputado Cristian Monckeberg pidió a Bachelet “afianzar” su liderazgo y dejar a un lado los criterios de Bolivia y Perú. “Hay momentos en que la presidenta debe ejercer su liderazgo y este es uno de ellos”, opinó.



Ayer, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, se reunió con Bachelet para analizar la propuesta que lanzó Morales.



Revelación

El presidente participó ayer en el 189 aniversario de la Armada boliviana. En el acto, reveló que en la gestión del ex presidente chileno Sebastián Piñera se planteó a Bolivia una salida al Pacífico por un territorio en comodato.



“Que (el Gobierno de Chile) haga una propuesta escrita y oficial sobre la base de ofrecimientos de gobiernos del pasado de Chile para empezar el diálogo. Estuvimos en el diálogo, pero nunca hubo propuestas”, planteó el jefe de Estado.



Compartir recursos

Como base de la negociación se sentaría el intercambio de recursos naturales, propuso Morales. Dijo que ambos países pueden “compartir lo poco que tenemos” en una negociación económica.



“No queremos ganadores ni perdedores (...) Qué tan importante es la firmeza del pueblo boliviano para que estos problemas se resuelvan mediante el diálogo o (la Corte de) La Haya. Esperamos alguna respuesta del Gobierno chileno para trabajar de manera conjunta en bien de nuestros pueblos”, reflexionó Morales.



Al respecto, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, alentó el pedido de Morales y señaló que “todo diálogo implica que ambos ganemos”. Acotó que el intercambio de recursos no se enmarca en las negociaciones de gobiernos pasados.



“Imagínese las grandes potencialidades que tendría un acuerdo económico de integración entre Bolivia y Chile, por darle un solo ejemplo, Chile importa gas desde el lejano oeste, de Indonesia, un acuerdo con Bolivia sería una posibilidad más de desarrollo. No necesariamente es gas por mar, sino de acuerdos energéticos y recursos hídricos”, dijo Ferreira