Alarma mundial por un misil de largo alcance que lanzará Corea del Norte

La comunidad internacional instó a Corea del Norte a cancelar el anunciado lanzamiento de un satélite de largo alcance, al considerarlo un ensayo de misiles encubierto, mientras China reconoció que no puede hacer nada para evitar la decisión del régimen de Kim Jong-un.



Tanto Estados Unidos como Corea del Sur y Japón destacaron que el lanzamiento violaría las resoluciones de la ONU y amenazaron con más sanciones, al igual que China, histórico aliado de Pyongyang, aunque de forma más moderada.



El lanzamiento norcoreano "violaría numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al utilizar tecnología de misiles balísticos prohibidos", denunció el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, John Kirby.



El país comunista notificó el martes a la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI) y a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) su intención de lanzar, entre el 8 y el 25 de febrero, un satélite de observación aérea.



La vecina Corea del Sur, por su parte, aseguró que el Norte "pagará un elevado precio" si lanza el cohete y consideró el anuncio un "desafío" en un momento en que el Consejo de Seguridad estudia imponerle sanciones adicionales como respuesta a la cuarta prueba atómica de Pyongyang del pasado 6 de enero.



China, tradicional aliado de Corea del Norte, expresó una "grave preocupación" y exigió al Gobierno de Kim actuar "con cautela", si bien reconoció que no puede hacer nada para evitar el inminente lanzamiento.



Según indicó a Efe el comentarista político surcoreano Shim Jae-hoon, "el régimen de Kim Jong-un está diciendo a EEUU y al mundo que es capaz de tomar sus propias decisiones y no depende de China".



Paradójicamente, el anuncio oficial del próximo lanzamiento se produjo el mismo día en el que el negociador chino sobre el desarme nuclear de Corea del Norte, Wu Dawei, aterrizaba en Pyongyang para supuestamente reunirse con autoridades norcoreanas en una visita envuelta en un gran secretismo.