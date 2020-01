Costas se volverá a reunir el Consejo de Autonomía

El gobernador Rubén Costas dijo que a fin de mes se volverá a juntar el Consejo Nacional Autonomía para determinar el cronograma que se va hacer todo este año y para aprobar el reglamento.



De igual manera dijo que hubo la decisión de que si no se puede aprobar el pacto fiscal hasta este fin de año se lo pueda hacer hasta el primer semestre del próximo año. Esto lo dijo en la inauguración del Acelerador Lineal para el tratamiento con cáncer en el hospital Oncológico.



Según Costas, la Gobernación invierte el 30 por ciento de su presupuesto en salud y que urge ver la equidad y justa distribución de recursos que deben haber en el país, porque ya se necesitan otros aceleradores lineales y se quiere continuar luchando contra la pobreza y dar una mejor calidad de vida.



En la reunión de ayer, con un golpe en la mesa, Rubén Costas mostró su enfado. Sus colegas, el cochabambino Iván Canelas y el pandino Luis Flores, que estaban a su lado, intentaban calmarlo, pero el gobernador de Santa Cruz se levantó y tras un cruce de palabras con el ministro de Economía, Luis Arce, abandonó la sesión del Consejo Nacional de Autonomías.



En la cita de ayer se determinó comprimir los pasos de la negociación para que en 2017 se hable de una nueva redistribución de recursos económicos.



La firma de Costas en el acuerdo ya estaba estampada. En ese momento se hablaba de temáticas ajenas a la reunión y en ese lapso comenzó la discusión. Arce, según explicó a este medio, le recordó a Costas que la vía La Paz-Santa Cruz fue construida —en su mayoría— gracias a los impuestos mineros. Ese dato molestó al gobernador, que lo calificó como un “cobro de factura”.





La propuesta cruceña y puntos aprobados

Costas presentó la propuesta cruceña sobre pacto fiscal. Insistió en que el Gobierno central reciba el 50% de los recursos de la coparticipación tributaria y que las gobernaciones tengan el 20%. Mientras que las alcaldías perciban el 23%, las universidades públicas el 6% y los pueblos indígenas el 1%.



Antes del incidente se avanzó en tres puntos. Hubo unanimidad para agilizar el debate sobre el pacto y no se tocó el tema presupuestario.



Primero, se amplió el número de participantes en la comisión que aborde la temática; segundo, se comprimió y fijó plazos para acelerar la definición del pacto fiscal; y, por último, la aprobación de estatutos autonómicos no serán condicionantes para abordar el tema.