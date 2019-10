Microsoft anuncia que sale al mercado Surface 3

Microsoft anunció este martes que Surface 3, una nueva versión más pequeña, ligera y delgada de su tableta, que llegará al mercado el próximo 7 de mayo.



Características del dispositivo



La nueva Surface 3, hermana pequeña de Surface Pro 3, tiene una pantalla de 10,8 pulgadas y resolución de 1.920x1.080 píxeles, mide 8,7 milímetros de grosor y pesa 622 gramos.



Su predecesora, más orientada al segmento profesional, tiene 12 pulgadas y 2.160x1.440 píxeles de resolución, mide 9,1 mm y pesa 798 gramos.



Bajas ventas de tabletas



Microsoft insiste con Surface pese a que el mercado de tabletas se está ralentizando y está dominado por dispositivos Android (el 67,3 % de las ventas de 2014, según IDC) y iPad (27,6 %).



Las tabletas y ordenadores 2 en 1 equipados con Windows -donde se enmarca la categoría Surface- tuvieron una cuota de mercado del 5,1 % en 2014, si bien la consultora IDC pronostica que crecerá hasta el 7 % en 2015.



No precisan cuantos dispositivos fueron vendidos



Microsoft no detalló el número de Surface que ha vendido hasta la fecha, pero sí informó de que en el último trimestre de 2014 ingresó 1.100 millones de dólares por las ventas de estas tabletas y los accesorios asociados a ella, lo que supuso un incremento del 21 % con respecto al trimestre anterior.



Si bien Surface Pro 3, lanzada el pasado verano, estaba orientada al entorno profesional, la nueva Surface 3 está diseñada para todos los públicos y para escenarios educativos.



En el interior de la nueva Surface 3, cuya autonomía llega a las 10 horas de consumo de vídeo, hay un procesador Intel Atom x7 de cuatro núcleos y 64 bits.



Está equipada con una cámara trasera de 8 megapíxeles y otra delantera de 3,5 mpx y con distintos puertos, incluido un USB 3.0.



El dispositivo se comercializará en dos versiones: una de 64 gigas almacenamiento y memoria RAM de 2 gigas y otra de 128 gigas de almacenamiento y 4 gigas de RAM. Su precio parte de los 599 euros (649 dólares).



Comparte diseño, ratio de pantalla -3/2- y materiales -aleación de magnesio- con Pro 3 y está equipada con Windows 8.1.



La funda-teclado se venderá por separado a un precio de 129 euros (139,9 dólares).



Además, Microsoft pondrá en el mercado una versión de Surface 3 destinada exclusivamente a instituciones educativas cuyo prototipo es de 32 gigas de capacidad y 2 gigas de RAM.



Llegará al mercado acompañada de bolígrafo táctil que, sensible a la presión, evita el retardo al escribir sobre la pantalla.