Insulza pide a Evo respeto para Chile y luego diálogo

"Presidente @evoespueblo: a Chile primero se le respeta y después se pide diálogo" (sic), respondió José Miguel Insulza ante la propuesta de Evo Morales de conversar de "presidente a presidente", sobre el afán electoral del por ahora agente de la vecina nación ante La Haya.



En la víspera el primer mandatario boliviano, mediante su cuenta en Twitter, escribió: "Si el hermano Insulza reconoce que hay temas pendientes entre Bolivia y Chile ¿por qué no acepta el diálogo con el Presidente Evo?" (sic).



Agregó que "¿Será que no tienen argumentos para resolver temas pendientes, o será que nunca quieren resolver temas históricos? (...) ¿O será que el hermano Insulza quiere dialogar de presidente a presidente y no como agente? (sic).



Durante esta jornada, Insulza afirmó que "he dicho que estoy disponible, pero no he dicho que proclamo mi candidatura", en referencia a la posibilidad de pugnar por la presidencia de Chile. "Estoy dispuesto a competir con cualquiera, si mi partido y yo creen que hago una diferencia", agregó.



"Si yo decido desempeñar otra función tendré que distinguir entre mi función actual y la otra, tendré que elegir. Pero el hecho de que diga que me seguiré dedicando a la política, no me inhibe para desempeñar ninguna actividad relevante en el país", agregó Insulza el agente frente a los cuestionamientos por ser representante chileno en el litigio marítimo con Bolivia y las críticas de sectores políticos.



Falta un año para las elecciones presidenciales, se baraja una lista de candidatos, entre ellos el agente. Ambos países se verán las caras el 13 de septiembre en Corte Internacional de Justicia, para definir nuevos términos del proceso judicial,