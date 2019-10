Toros ‘a la portuguesa’ no convence a animalistas

Las corridas "a la portuguesa", en las que no se mata al toro en la plaza, han entrado en el debate taurino como una alternativa a las lidias españolas, pero siguen sin convencer a los animalistas porque no evitan la muerte del animal.



Con una fuerte afición taurina, especialmente en las regiones del centro y sur, Portugal cuenta con la peculiaridad de que mantiene una prohibición sobre los llamados "touros de morte" desde mediados del siglo XIX, aunque con una excepción.



La localidad de Barrancos, fronteriza con España, es conocida por ser el único lugar de Portugal en el que desde 2002 es legal celebrar corridas de toros en las que se mata al animal, amparadas por su carácter de "tradición".



La tauromaquia portuguesa ha vuelto recientemente al centro del debate taurino en España después de que el alcalde de Valencia (este), Joan Ribó, propusiera celebrar este tipo de corridas en suelo español para conjugar el "aspecto artístico" con el "respeto al animal".



Sin embargo, a pesar de que el toro no sea abatido en la arena, el animal es trasladado al matadero tras el espectáculo y termina siendo sacrificado, lo que sustenta el movimiento antitaurino existente en Portugal, que denuncia que las "touradas" portuguesas pueden llegar a ser peores para el animal.



"No quiere decir que las corridas a la portuguesa sean menos crueles que las que se hacen en España. Desde el punto de vista del sufrimiento de los animales son incluso peores", aseguró a Efe Sérgio Caetano, portavoz de la Plataforma Nacional para la Abolición de las Corridas de Toros (Basta).



Pero, mientras los antitaurinos subrayan que el público disminuyó un 42% en los últimos cinco años, citando datos de la Inspección General de las Actividades Culturales (IGAC), los aficionados defienden que dicha institución no contabiliza todos los espectáculos taurinos.



Según la Federación Portuguesa de Tauromaquia Protoiro, que contabiliza datos de las asociaciones profesionales del sector, el público aumentó un 1,8 % en 2015 y en los últimos 3 años también se produjo un crecimiento del número de espectadores medio por corrida.